Lunes, 20 de octubre 2025, 00:05

DOÑA Adela Julia Jiménez Hernández

(Viuda de Don Ángel Lorenzo Rodríguez)

QUE FALLECIÓ EN LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, EL DÍA 19 DE OCTUBRE DE 2025, A LOS 78 AÑOS, DESPUÉS DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICIÓN APOSTÓLICA

Sus hijos: Nicolasa Adela, María Elena y Jorge Ángel Lorenzo Jiménez; sus hijos políticos: José Manuel García Román y Noelia Benítez Moreno; sus nietas: Tatiana Pérez Lorenzo y Gloria Lorenzo Benítez; su bisnieta: Andrea Martín Pérez

RUEGAN a sus amistades y personas piadosas una oración por el eterno descanso de su alma y se sirvan asistir al acto de su CREMACIÓN, que tendrá lugar MAÑANA MARTES DÍA 21 DE OCTUBRE, A LAS 02:00 HORAS, en el Tanatorio San Miguel, donde se encuentra instalada su capilla ardiente; favores por los cuales les quedarán profundamente agradecidos

Las Palmas de Gran Canaria, a 20 de octubre de 2025