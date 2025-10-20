Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vea la portada de CANARIAS7 de este lunes 20 de octubre de 2025

Adela Julia Jiménez Hernández

Lunes, 20 de octubre 2025, 00:05

DOÑA

Adela Julia Jiménez Hernández

(Viuda de Don Ángel Lorenzo Rodríguez)

QUE FALLECIÓ EN LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, EL DÍA 19 DE OCTUBRE DE 2025, A LOS 78 AÑOS, DESPUÉS DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICIÓN APOSTÓLICA

Sus hijos: Nicolasa Adela, María Elena y Jorge Ángel Lorenzo Jiménez; sus hijos políticos: José Manuel García Román y Noelia Benítez Moreno; sus nietas: Tatiana Pérez Lorenzo y Gloria Lorenzo Benítez; su bisnieta: Andrea Martín Pérez

RUEGAN a sus amistades y personas piadosas una oración por el eterno descanso de su alma y se sirvan asistir al acto de su CREMACIÓN, que tendrá lugar MAÑANA MARTES DÍA 21 DE OCTUBRE, A LAS 02:00 HORAS, en el Tanatorio San Miguel, donde se encuentra instalada su capilla ardiente; favores por los cuales les quedarán profundamente agradecidos

Las Palmas de Gran Canaria, a 20 de octubre de 2025

Publicidad

Top 50
  1. 1 Incidentes entre aficionados ultras alteran la calma en Siete Palmas antes del UD Las Palmas Atlético vs RSD Alcalá
  2. 2 La nueva Ley del Deporte deja vacía la grada Naciente: control de alcoholemia, multa y retirada de abono
  3. 3 La Aemet da carpetazo a las lluvias en Canarias: todo acabará este día
  4. 4 En la locura, la UD Las Palmas es la reina
  5. 5 Un seísmo de magnitud 3,4 entre Gran Canaria y Tenerife se deja sentir con intensidad 2
  6. 6 Peligro en el parque Chona Madera: un árbol de gran tamaño cae durante la madrugada del sábado
  7. 7

    Cuatro encapuchados asaltan el Louvre por un balcón y roban joyas de la Corona francesa
  8. 8 El Festival Agáldar se aplaza debido a la lluvia
  9. 9 Martín Berasategui: medio siglo de garrote, humildad y humanidad en la cocina
  10. 10 Una cena de lujo a cuatro manos en el Abama

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Adela Julia Jiménez Hernández

Adela Julia Jiménez Hernández