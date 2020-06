La panza de burro se queda para San Juan

No hay verano sin panza de burro y este año no ha faltado a su cita coincidiendo con la festividad de San Juan y de la fundación de la capital grancanaria. Los que descansen este miércoles tendrán que desplazarse a la zona sur de la isla para disfrutar el sol y el calor, basta con salir de la capital grancanaria para disfrutar de cielos despejados y temperaturas veraniegas. De hecho, este martes mientras el sol no se dejaba ver por la capital grancanaria, que mantuvo las máximas en torno a los 25 grados. La temperatura más alta de la jornada se alcanzaron en Las Tirajanas con 31,1 grados a las 15.10 horas en Tasarte la estación meteorológica de la Aemet marcó este martes 29,7 grados de máxima a las 16.00 horas. En Agüimes se alcanzó los 27,8 grados a las 16.00 horas.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) espera para este miércoles cielos nubosos en el norte de las islas de mayor relieve, donde no se descartan lloviznas de carácter ocasional en medianías; durante las horas centrales. En el resto de zonas, cielos poco nubosos o despejados. Las temperaturas se mantienen sin cambios o en ligero descenso y el viento del nordeste, que será más intenso en vertientes sudeste y noroeste de las islas más montañosas.

El jueves seguirá la tónica con cielos nubosos en el norte de las islas de mayor relieve, donde no se descartan lloviznas de carácter ocasional en medianías; durante las horas centrales, la nubosidad tiende a retirarse hacia zonas del litoral. En el resto de zonas, cielos poco nubosos o despejados. Las temperaturas seguirán con pocos cambios. El viento será del nordeste, más intenso en vertientes sureste y noroeste de las islas más montañosas.