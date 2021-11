«No vuelvo a anunciar mi boda para no quedar mal»

Llegó con un entallado vestido negro que combinaba transparencias, encajes, asimetrías y un vertiginoso escote en la espalda. Con la melena al viento y sin pelos en la lengua. Norma Duval fue proclamada en la noche del viernes Mallorquina de Verano en el Hotel Valparaíso de Palma y a su llegada pasó revista (la revista siempre fue lo suyo) a todo: desde la monarquía al turismo de calidad pasando por las relaciones a distancia... Antes de sentarse a cenar les pidió a los fotógrafos que posaran con ella. Y por un momento esa imagen recordó a la vedette de otros tiempos junto a su cuerpo de baile.

Mallorquines de Verano, una distinción creada por el prestigioso relaciones públicas Tommy Ferragut, que actuó como maestro de ceremonias junto a la periodista Vanessa Sánchez, premia desde hace nueve ediciones a personalidades que han demostrado un vínculo especial con Mallorca (Diandra Douglas, James Costos, Kyril de Bulgaria...). La fiesta se celebró en la terraza de la legendaria suite 702 del hotel GPRO Valparaíso, desde la que se divisan algunos de los mejores atardeceres de la Bahía de Palma. La 702 fue el 'nidito' mallorquín de Julio Iglesias durante su época dorada. Si las paredes hablaran...

Norma se presentó con su novio, el inmobiliario alemán Matthias Kühn, los tres hijos que tuvo con Marc Ostarcevic y sus dos despampanantes sobrinas, de quienes se hizo cargo cuando falleció su hermana Carla. «Tengo una familia muy discreta y tranquilita que me apoya cuando más lo necesito». Emocionada, la exvedette rememoró su infancia en la isla, a la que llegó por primera vez con un año. «Recuerdo aquella finca en la que había toros, un día uno casi nos coge, qué susto». Entonces apenas había turismo. «Pero el turismo es una gran riqueza –defiende Norma–, lo importante es que sea de calidad».

Con Matthias Kühn se la vio especialmente cariñosa. «Hoy tengo aquí a mi amor –dijo derretida–. Pero pronto se tendrá que marchar porque él ahora vive en Suiza. Yo aquí tengo un problema importante». No obstante, Norma tiene fe en las relaciones a distancia. «Lo nuestro de momento funciona. Tuvimos un bache en 2015 pero lo superamos. Y pronto se cumplirán 12 años desde que nos conocimos». El rutilante anillo de brillantes que él le regaló para un enlace que terminó cancelándose sigue en su dedo anular. Pero... ¿Y la boda pa'cuándo? «Eso digo yo –bromeó Duva–. Ahora que mi madre no está tendremos más tiempo y pienso que cambiarán las cosas, aunque prefiero no anunciar nada para no volver a quedar mal».

A Norma la veremos quizás pronto en el teatro. «Me ha llamado Cornejo para un proyecto muy especial y le he dicho que sí a lo loco». Dice que sus sobrinas no quieren seguir su estela y que ella no añora las lentejuelas ni el marabú... «Eso estuvo muy bien en su momento. Pero cada etapa de la vida hay que saberla vivir y yo ahora estoy en el presente». Tampoco piensa volver a posar en bañador. «Hay que saber retirarse a tiempo como los buenos toreros. Yo sigo haciendo mucha publicidad, sigo en activo. Pero de los posados en bañador me he despedido porque una ya tiene una edad... Si acaso en caftán», comentó riendo.

Monárquica declarada, la Duval no tuvo reparo en defender la vuelta del rey Juan Carlos a Mallorca. «¿Y por qué no? Él ha sido el mayor embajador de esta isla y seguro que sería muy bienvenido». A los postres, recibió un trofeo en forma de palmera de vidrio soplado de la firma Gordiola, de manos de Toni Ferrer, anfitrión de la velada y director del GPRO Valparaíso Palace. «Es tan bonita que me da miedo que se rompa», dijo Norma espontánea. También tuvo un recuerdo para Sara Montiel. «Ella se habría merecido este premio».

Y se despidió con un «amo Mallorca y a su gente. Me he recorrido todas las islas del Mediterráneo con mi amor –en ese punto le lanzó un beso a Matthias Kühn– pero como esta, ninguna». Paloma Lago, Cristina Cifuentes y Usun Yun, invitadas a la cena, la aplaudieron a rabiar.