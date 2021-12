La 'vendetta' de Sting en la Toscana

A la gente normal la vida le da limones y, como mucho, hace limonada. A Sting la vida le da limones... y hace un buen vino. Es lo que se desprende de las recientes declaraciones del exlíder de 'The Police' sobre su finca en la Toscana: «Cuando la compramos nos engañaron. Nuestra venganza fue hacer un vino exitoso».

El supuesto estafador habría sido el difunto (y rimbombante) duque Simone Vincenzo Velluti Zati de San Clemente, antiguo propietario de la casa. Pero su hijo, Simone San Clemente jr., ha salido en defensa de su padre alegando que todo el relato de Sting es «pura calumnia».

La historia se remonta a veinticinco años atrás, cuando el ya por entonces millonario Gordon Matthew Thomas Sumner, conocido mundialmente como Sting, se enamoró de la Toscana y decidió comprar una finca a pocos kilómetros de Florencia, en la región del Chianti. Le encandiló especialmente una imponente mansión del siglo XVI denominada Il Palagio y rodeada de 350 hectáreas de bosques, olivares y viñedos en las idílicas colinas, coronadas por cipreses, de Figline Valdarno, una localidad de menos de 20.000 habitantes, a hora y media del célebre San Gimignano.

Al parecer, el proceso de la compra transcurrió de forma distendida. Tanto que ahora Sting viene a decir que el duque le persuadió a base de copas de vino... Según ha relatado el cantante a 'Il Corriere de la Sera', después de haber visto «edificios de mármol como mausoleos», él y su inseparable mujer, Trudie Styler (con quien acaba de cumplir 29 años de casado), se toparon con Il Palagio, una mansión «deteriorada pero llena de encanto».

Su propietario, el duque de San Clemente, les ofreció un vino de la finca... «Era excelente –recuerda el británico–, así que me convenció para comprar también los viñedos. Con el tiempo nos enteramos de que el duque nos había servido un Barolo (prestigioso tinto de la región del Piamonte) y no un vino local de las tierras de su propiedad». Sting, que como músico será un 'crack' pero como sumiller está en mantillas, no se percató del supuesto engaño hasta que vio cómo alguno de sus invitados, a los que había servido vino de la finca, vaciaba su copa en un macetero... «Por esa razón, decidimos 'tomarnos la venganza' y demostrar que era posible producir un vino excelente incluso en los viñedos de Il Palagio. Toda nuestra aventura en la Toscana es en realidad una forma de vengarnos», ha relatado el cantante entre risas...

Pero al hijo del duque sus palabras no le han hecho la menor gracia. En unas declaraciones realizadas a 'Page six', califica la versión de Sting de «calumnia falsa y venenosa» y de «pura estrategia de marketing de mal gusto». Además, aprovecha para burlarse de la escasa cultura enológica que ha demostrado tener la estrella del pop... «Un caballero con experiencia internacional como Sting no debería confundir un Barolo con un Chianti. Pero es que además nada podría ser más ajeno al carácter y el espíritu de mi padre que comportarse como un estafador».

El filósofo francés Edgar Morin, amigo del difunto duque, también ha salido en su defensa: «Sting, que inicialmente no sabía nada sobre vino, se equivocó o inventó esta historia hace poco. Incluso un niño puede notar la diferencia entre un Barolo y un Sangiovese. Ningún toscano, y menos aun Simone, se atrevería a intentar un truco tan barato y absurdo». El hijo va más allá y acusa al cantante de haber convertido Il Palagio en 'Palm Beach', de utilizar el escudo de armas de su ducado en la etiqueta de sus vinos y de haber acusado al duque (fallecido en 2012) cuando ya estaba muerto... Lo que en la Toscana se denomina «hacer un 'babbo morto'».

Por todo ello, la familia San Clemente le pide a Sting que se disculpe públicamente. Una oferta que el cantante tal vez no debería rechazar...

