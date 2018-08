Una canaria en Cantajuego

Somos muy cuidadosos y responsables con lo que hacemos. Detrás de tanto juego y tanta canción hay un trabajo de lo más estudiado para concebir los movimientos de las coreografías con la finalidad de que asocien los movimientos a conceptos: el sol está arriba en el cielo o la tierra en el suelo, de esa manera van organizando su mundo», dice. «Cada personaje tiene una personalidad donde cada niño o niña puede verse identificado en su desarrollo y sentirse integrado en cada show».

En el montaje musical que girará por Canarias en septiembre, ‘Yo tengo derecho a jugar’ «los hits no faltarán», puntualiza. «Es importante mantenerlos y al público también le gusta ir a un concierto y poder cantar y bailar lo que ya conoce». El montaje dura una hora y media y los actores bajan en dos o tres ocasiones al patio de butacas. Al finalizar en show firman autógrafos, comparten fotografías y selfies con sus pequeños fans. «Esta entrega que dirige Zaidman es más musical que las anteriores, casi un concierto, aunque hay texto y diálogos», subraya.

Para Eugenia, «lamentablemente muchos padres y madres ya no saben cómo se juega con sus hijos, lo han olvidado. Nuestra filosofía en Cantajuego es transmitirles las herramientas y recordarles que tienen mucho que aportar a sus hijos. Aunque canten y bailen de pena. Lo importante es la vivencia. Salen de la función como si hubieran realizado una sesión de spinning. No obstante, el público infantil es tan agradecido como sincero. Si decide no aplaudir o se muestra inquieto en la butaca es que el espectáculo no le está gustando», sostiene. «Orientado a los niños y niñas de 0 a 6 años, Cantajuego propone utilizar la música y el movimiento para poner en funcionamiento la imaginación y la fantasía; estas vivencias desarrollan la psicomotricidad, potencian el mundo afectivo y las relaciones sociales», añade la coreógrafa canaria que, además, interpreta a algunos de los divertidos personajes que aparecen y conviven sobre el escenario en el mundo de la fantasía y del juego como a la Pizza Margarita, a la doctora naturópata Ungüento o a la abuela canaria de Rodri.