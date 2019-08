Un míster que ha hecho historia

Se presentó de casualidad al certamen de Míster Internacional Las Palmas el pasado año después de que su amiga Araceli Leonor le apuntara en el castin: «No tenía idea de nada y cuando ella me lo dijo, fui a probar y aprendí a desfilar en la misma semana de concentración. No me lo pensé dos veces ya que no tenía nada que perder, soy decidido y valiente y me tiré a la piscina sin saber si había o no agua», cuenta Yeray Hidalgo, que un año después hizo historia al convertirse en el primer grancanario que se hace con el cetro de Míster Internacional España.

