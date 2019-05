Violeta y Fabio, pasión desenfrenada en Honduras

Lo cierto es que el amor que sienten el uno y el otro -aunque a veces no se entienda- ha dado rienda suelta a la culminación máxima de este sentimiento. A pesar de que los dos concursantes hayan tenido sus más y sus menos está semana porque el argentino no entiende el carácter sumamente infantil que a veces tiene su pareja, parece que han aclarado todas las diferencias a la luz de la luna.

Desde que comenzó la gala del martes por la noche, la cabecera del programa avisaba con imágenes qué es lo que había pasado entre Fabio y Violeta. Si en Gran Hermano, cuando dos concursantes consuman su amor recibe el nombre de edredoning, aquí en Supervivientes podría recibir el nombre de ‘palmeroning’. En su cabaña, ya entrada la noche, la pareja decidió fundir todo el amor y dar rienda suelta. Sin saber si había cámara o no, los dos se dejaron llevar sin darse cuenta que se estaba grabando todo.

Violeta ha confesado en el programa que está enamorada del concursante y que había visto en Fabio cosas que no había visto antes en ningún hombre. Lo cierto es que el argentino no ha hecho ninguna declaración tan profunda como las de la extronista, pero podemos ver como están muy bien juntos y con una muy buena sintonía. Hace mucho tiempo que no veíamos -tan explícito- una escena de este tipo en Supervivientes ya que aunque con el paso del tiempo nos hayamos enterado de que se han producido relaciones sexuales, nunca hemos visto una imagen como esta.

De esta manera, los dos concursantes han dejado claro que su amor está por encima de todo y de todos y que están disfrutando todo lo que puedan de su aventura en Honduras. Julen ha quedado en un segundo plano y no se ha vuelto a mencionar su nombre en la isla, parece que ni la propia Violeta se acuerda ya del que era su novio cuando entró en el programa. Tendremos que esperar a que Julen se pronuncie en algún plató de televisión sobre lo que toda España ya ha visto.