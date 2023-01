La varita mágica de Tony Sánchez-Ohlsson en el Festival de Eurovisión

Uno de los compositores y productores musicales más reputado del panorama español es el grancanario Tony Sánchez-Ohlsson. Artistas como Pastora Soler, Marta Sánchez o Edurne vinculan su trabajo a las composiciones de este grancanario que lleva una trayectoria profesional muy vinculada al Festival de Eurovisión.

El próximo martes 31 de enero y el jueves 2 de febrero se celebrarán las dos semifinales del Benidorm Fest, y el sábado 4 de febrero se conocerá en la gran final quién será el representante de España en Eurovisión 2023. Tony Sánchez-Ohlsson es el asesor musical y artístico de RTVE. El pasado año fue quién al tener en sus manos el tema 'SloMo' llamó a Chanel, ya que la había visto actual en el musical 'El guardaespaldas', y su apuesta fue todo un éxito. De la presente edición del Benidorm Fest no quiere adelantar nada, pero recalca «que cada año es diferente».

El punto de inflexión en la carrera musical de Tony Sánchez-Ohlsson llegó cuando RTVE abrió el proceso de selección para Eurovisión 2012. Con anterioridad varios temas suyos habían quedado a las puertas de ser seleccionados y en 2012, casi sin esperanza, envió a Warner el tema 'Quédate conmigo' para que Pastora Soler, que era la artista elegida para ese certamen, la interpretara. «La envié un viernes 11 de enero, el día de mi cumpleaños, y el lunes me llamaron que era una de las elegidas. Luego me enteré que ese mismo viernes le enviaron el tema a Pastora y quedó encantada. Finalmente eran tres temas elegidos, entre ellos el 'Quédate conmigo', y el público y el jurado eligió el mío. Y acudimos al Festival de Eurovisión en Baku y Pastora, tras años de decepciones, alcanzó una décima plaza. Ahí despegó mi carrera musical», destacó.

Marta Sánchez, Edurne, Sweet California, Auryn o Carlos Marco son artistas que han trabajado con el compositor y productor grancanario, pero con Pastora Soler sigue existiendo una relación especial y muchos de sus temas siguen teniendo su sello. Tony Sánchez-Ohlsson vivió diez años en Londres, pero ahora sigue desarrollando su carrera profesional desde Gran Canaria.

En sus composiciones, Tony Sánchez-Ohlsson desvela que su inspiración depende «para quién sea. Me gusta contar historias mías, pero en el encuentro con el artista busco historias en común».

«Mi primera entrevista en la isla»

A pesar del bagaje profesional que tiene, Tony Sánchez-Ohlsson pasa totalmente desapercibido en la isla. «Esta es la primera entrevista que concedo en mi isla y debo decir que en mi tierra no me han llamado nunca para nada, ni para ser jurado del Carnaval», desvela. Persona inquieta, al margen de su trabajo como compositor y productor, desde hace dos años en asesor externo de RTVE para buscar y seleccionar las canciones candidatas de España a Eurovisión a través de Benidorm Fest.

Él tiene claro que en Eurovisión «gana quien ha hecho una actuación memorable. Son tres minutos audiovisuales en el que se compaginan muchos factores, pero debes impactar», resalta.

En esta edición de Benidorm Fest está el tinerfeño Agoney, el grancanario José Otero y la tinerfeña Melania en el grupo E'Femme. Sánchez-Ohlsson no se pronuncia al respecto, pero sí destaca « el enorme talento que hay en Canarias. Yo fui jurado de La Voz y en el casting que se realizó en Las Terrazas comprobé lo difícil que era poder elegir. Quevedo, el más escuchado del mundo, es un buen ejemplo de ello. A todo ese talento le hace falta una plataforma que los ayude y les empuje para darse a conocer. La Televisión Canaria podría hacer un talent show en las islas, como hace Canal Sur con su programa 'Tierra de talento', que tanto éxito de audiencia está cosechando».

Eurovisión sonará con mucha fuerza estos días con el Benidorm Fest y ahí Tony Sánchez-Ohlsson tendrá un gran protagonismo.

Profesor del Heidelberg

La música no es la única pasión de Tony Sánchez-Ohlsson, también está la educación. Al margen de compositor y productor musical, el grancanario es profesor de inglés. Ahora ejerce en el colegio Heidelberg -fue exalumno- y está «encantado. Estoy rodeado de grandes profesionales, en un ambiente fantástico», resalta.

«Ser profesor y músico tiene su anclaje. Emoción, intelecto y entretenimiento se unen en ambas profesiones. Yo quiero ser feliz y para mí ambas cosas tienen un peso igual de importante», admite. Delimita ambas cosas. Reconoce que hay alumnos que indagan en Internet y descubren su faceta artística, pero en el colegio matiza «que soy el profesor de inglés. Si algún alumno o alumna me pregunta algo le contesto, y no lo oculto, pero no soy de los que sacan el tema», afirma.

Tony Sánchez-Ohlsson disfruta con la música y con la enseñanza. Esta semana está volcado con Eurovisión y no quiere hablar de nuevos proyectos. Compagina ese trabajo con sus clases de inglés, algo que desde la industria musical no llegan a entender. «Les cuesta entenderlo y me dicen qué necesidad tengo de dar clases, pero a mí me hace feliz».

En esa combinación música y educación, Tony Sánchez-Ohlsson recuerda que «la primera canción que compuse fue en el Heidelberg». Su trayectoria la ha ido labrando a base de mucho esfuerzo hasta encontrar el momento adecuado para su despegue.

Ha ido cumpliendo sueños. Cuando se fue a Londres, Marta Sánchez era su referente pop y ahora trabajan codo a codo. La vida de Tony Sánchez-Ohlsson es apasionante, aunque huye de los focos y del reclamo mediático. Se centra en el trabajo y en el día a día.