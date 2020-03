Tu cara me suena / Antena 3, 21.10 horas

Pauline Kael: El arte de la crítica / TCM, 21.00 horas

La primera crítica que escribió Pauline Kael fue sobre la película Candilejas de Charles Chaplin. El editor de un periódico la había escuchado hablar sobre cine en una cafetería y le pidió que escribiera una reseña sobre ese film. El artículo no fue precisamente favorable al largometraje de Chaplin pero sirvió para que arrancara su carrera.

TCM emite el documental Pauline Kael: El arte de la crítica, donde se analiza la figura esta mujer que en 1968 se convirtió en crítica cinematográfica de la revista The New Yorker. «Leerla es mejor que ir al cine», se llegó a decir sobre sus inteligentes y mordaces comentarios. Su prestigio fue creciendo y Kael llegó a ser considerada como una de las personalidades más influyentes del cine norteamericano. Era admirada, pero también temida. Escribió trece libros y centenares de artículos analizando películas. Para Kael el cine no era un mero pasatiempo de fin de semana, sino que formaba parte intrínseca de la cultura estadounidense.

Pauline Kael: El arte de la crítica, incluye los testimonios, entre otros, de Quentin Tarantino, Woody Allen, Francis Ford Coppola, Peter Bogdanovich y Paul Schrader. A lo largo de 100 minutos se repasa la vida y la obra de esta periodista y escritora y el espectador puede comprobar el enorme prestigio que alcanzó su trabajo, no solamente en el mundo de la crítica cinematográfica, sino en el de la cultura norteamericana. Kael tenía una voz propia que se escuchaba con respeto y atención, incluso cuando no se estaba de acuerdo con lo que decía o escribía.