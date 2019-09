¿Podrás perdonarme algún día? / Movistar Estrenos, 21.00 horas

Lee Israel (Melissa McCarthy) es una biógrafa superventas de famosos, y amante de los gatos, que se ganó la vida en la década de los 70 y los 80 realizando las biografías de artistas como Katharine Hepburn, Tallulah Bankhead, Estée Lauder o la periodista Dorothy Kilgallen. Cuando Lee ve que ya no publican sus libros porque no está a la altura del mercado, cambia su método y empieza a realizar falsificaciones instigada por su leal amigo Jack Hock (Richard E. Grant). Basada en la historia real de la biógrafa Lee Israel -que ella misma plasmó en el libro «Can You Ever Forgive Me?»-, la película cuenta cómo Israel, alentada por su amigo Jack Hock, decidió crear toda una colección de cartas falsas, atribuidas a personalidades famosas, que consiguió vender a libreros y coleccionistas y que llegaron a formar parte de sesudos ensayos.