Río Bravo (La 2, 21.00 horas)

El sheriff Chance (John Wayne) encarcela por asesinato al hermano de un poderoso terrateniente que intentará liberarlo por todos los medios. Para impedirlo, Chance cuenta con la colaboración de dos ayudantes: un alcohólico (Dean Martin) y un viejo tullido (Walter Brennan), a los que se une un joven y hábil pistolero llamado Colorado (Ricky Nelson). Todos ellos se encierran en la oficina del sheriff para impedir que el preso pueda ser liberado antes de que llegue la autoridad estatal para llevárselo.

Operación Triunfo (La 1, 21.30 horas)

¿Alfonso o Sabela? Operación Triunfo 2018 vivirá la primera expulsión de su edición. Ambos tendrán que defender en solitario una canción y convencer al público de que deben continuar en la Academia. Además, el talent show presentado por Roberto Leal contará con las actuaciones de Lola Índigo y Tequila y en el jurado, dos novedades: la cantautora Rosana, que sustituye esta semana a Ana Torroja, y Julia Gómez Cora como cuarto miembro del jurado. La segunda gala del concurso musical tendrá un repertorio variado en el que algunos participantes cantarán solos y otros harán duetos. La canción grupal elegida ha sido Bonito es de Los Sencillos (1992). Sobre el escenario veremos los dúos de África y María, con Friends; Famous y Damion que cantarán Déjala que baile; Dave y Noelia se enfrentan a Volando voy; Julia y Carlos entonarán Mi historia entre tus dedos; Marilia y Joan cantarán Another day of sun; Miki y Alba harán lo propio con Alma mía y, finalmente, Natalia y Marta demostrarán sus dotes con Tainted love. Los nominados Alfonso y Sabela cantarán solos. Alfonso, All of me y Sabela, Benditas Feridas.