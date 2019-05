Otras de las personas que tiene un familiar en esta dramática situación cuenta a Chicote cómo su madre falleció en uno de los centros: «Mi madre murió con 77 años, entró con 49 kilos y murió al año y medio con 25». Unas residencias, que, critican, se parecen más a «campos de exterminio sin cámara de gas». Algunos de los usuarios de un servicio que reparte comida a personas de la tercera edad también denuncian la mala calidad de los alimentos: «El usuario lo que dice es ‘Esto no me lo como’».

A Juan Miguel Esteban Aceituno la vida le colocó en prisión con una condena de catorce años. Lleno de rabia por una situación que no esperaba y consideraba injusta, Juan Miguel, entonces culturista, empezó a correr girando en el pequeño patio de la cárcel. Cuando pudo salir por primera vez de permiso después de siete años, corrió varios kilómetros en línea recta y no pudo contener las lágrimas. Hoy, muchos maratones después, Juanmi es un hombre libre y un deportista feliz.

Nuestro particular Donald Trump vuelve esta segunda temporada para seguir revolucionando América y el mundo. En los nuevos episodios, Trump tiene muy claras sus prioridades si quiere seguir siendo el mejor presidente de la historia: convencer a los norteamericanos de financiar la Torre Trump en Moscú, demostrar que está mentalmente capacitado para conocer los códigos nucleares y poner solución al cambio climático para detener su problema de sudor excesivo.

Duplicity / La 1, 21.45 horas

Relato de espionaje y suspense que narra la historia de Claire Stenwich (Julia Roberts, Come, reza, ama), ex agente de la CIA, y Ray Koval (Clive Owen, Shadow Dancer), ex agente del MI6. Completamente alejados del mundo del espionaje nacional, comienzan a trabajar para dos gigantes corporativos que llevan años enfrentados.

Los destinos de los protagonistas se cruzan cuando les encargan la misión de hacerse con una misteriosa fórmula que les hará ganar una auténtica fortuna. Quien la encuentre primero consigue que su empresa alcance el éxito. Sin embargo, la rivalidad no es el único problema entre Claire y Ray; el titán de la industria Howard Tully y el impertinente consejero delegado Dick Garsik les manejan a su antojo, dispuestos a todo para conseguir su objetivo.

Sometidos a una lucha continua, los protagonistas no dudarán en hacer uso de sus mejores tácticas, aunque eso suponga liquidar al enemigo. A medida que la rivalidad entre ellos aumenta, la atracción que sienten el uno por el otro se vuelve más y más palpable. Tendrán, entonces, que hacer frente a algo con lo que no contaban: el amor.