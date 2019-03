Una vez terminada la etapa de las batallas, el concurso musical pasa a la siguiente fase: los directos. Todos los coaches y sus asesores piensan que La Voz que gane esta edición está en su equipo y, aunque aún no se sabe, lo que es seguro es que se encuentra entre los ocho talentos musicales que han conseguido pasar a la siguiente fase. Ahora sí que ha llegado la hora de la vedad para todos.

Apocalypse Now / La 2, 21.00 horas

Agatha Christie: Poirot: Cinco cerditos / Paramount Channel, 15.35 horas

El inspector Poirot recibe un extraño encargo. Debe investigar el asesinato del padre de Lucy Crale, sucedido hace más de una década. De esta forma, la joven podrá saber la verdad, ya que su madre fue acusada y ejecutada por el crimen. Poirot visita a las cinco personas que se encontraban cerca de la escena cuando el homicidio tuvo lugar.

Esta película es una fiel adaptación del libro original de Agatha Christie, publicado en 1942. El título es una referencia a la canción para niños This little piggy' que tiene importancia en el relato. Es también una novela curiosa dentro de la obra de la escritora. En ella, el detective se enfrenta al caso únicamente con los testimonios de los sospechosos, ya que debido al tiempo pasado no puede tener contacto con la escena del crimen.

55 pasos / Movistar Estrenos, 21.00 horas

San Francisco, años 80. Colette Hughes (Hillary Swank), ex- enfermera y ahora abogada defensora de los derechos de los pacientes, tiene una nueva cliente, Eleanor Riese (Helena Bonham Carter) , una paciente de la unidad psiquiátrica de un hospital de San Francisco. Eleanor es la principal demandante en un caso que plantea el derecho de los pacientes mentales con crisis puntuales, a tener la opción de rechazar ser tratados con medicamentos antipsicóticos.