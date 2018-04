I’m sorry (TNT, 23.15 horas)

I’m Sorry, una nueva comedia creada y protagonizada por Andrea Savage (Veep, Episodes), que narra la vida de Andrea Warren, una guionista de comedia que, a pesar de ser una mujer adulta y madre de una hija, no tiene reparos en dejar a la vista su inmadurez y sus neuras a la primera de cambio. Aunque para salir de las situaciones más incómodas o inesperadas, basta con aplicar su indestructible sentido del humor. Para que la verborrea y la espontaneidad de Andrea se desaten no es necesario que nadie le anime, pero siempre ayuda compartir techo con una hija curiosa que lanza las preguntas más incómodas y con un marido sensato que es todo lo contrario a ella. En el círculo habitual de Andrea también se encuentran su impredecible compañero de trabajo, su hermano y sus padres divorciados. El humor está servido en bandeja y, si no, a Andrea no le cuesta nada meterse en un jardín a la primera oportunidad.

Viajeros Cuatro (Cuatro, 21.45 horas)

Beirut, la capital, la mayor ciudad y el principal puerto marítimo del Líbano es la ciudad a la que podrán viajar de la mano de los reporteros de Cuatro.