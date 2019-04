California Typerwriter / TCM, 21.00 horas

Documental dirigido por Doug Nichol en el que personalidades como el actor Tom Hanks, el intérprete y dramaturgo Sam Shepard o el músico John Mayer explican su incondicional y eterno amor por las máquinas de escribir y por qué nunca han dejado de utilizarlas. «Odio recibir correos electrónicos. En cambio, si alguien se toma la molestia de escribirme algo en un papel durante 70 segundos, probablemente lo guardaré para siempre» Y no es una pose. El actor tiene una colección de 250 máquinas de escribir y todos los días utiliza, al menos, una de ellas. California Typewriter cuenta la historia de un pequeño taller de reparación de máquinas de escribir ubicado en Berkeley. Su propietario, Herbert L. Permillion III, trabajó durante años en IBM. Cuando salió de la compañía, compró un viejo local y, junto a un antiguo compañero, Ken Alexander, lleva casi cuatro décadas arreglando aparatos mecanográficos. Algo que no es nada sencillo. Muchas piezas de repuesto ya no se fabrican y ellos mismos tienen que crear los repuestos.