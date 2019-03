The inventor: out for blood in Silicon Valley / HBO desde hoy

En 2004, Elizabeth Holmes abandonó Stanford para emprender en una compañía que iba a revolucionar la atención médica. En 20019, Theranos estaba valorada en nueve mil millones de dólares, convirtiendo a Holmes, apodada ‘la nueva Steve Jobs’, en la mujer multimillonaria más joven del mundo. Solo dos años después, Theranos fue oficialmente denominada como un ‘fraude a gran escala’, y la compañía perdió todo su valor.