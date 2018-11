Comando actualidad (La 1, 22.50 horas)

El espacio se titula Jungla de asfalto. La guerra al diesel, al coche viejo y la llegada del automóvil eléctrico está afectando a nuestro bolsillo y a nuestra manera de movernos. Miles de españoles están decidiendo en este momento qué hacer con su coche. ¿Sabemos qué automóvil es mejor? Además, 2000 familias españolas se han decidido en el último año a comprar un coche eléctrico. ¿Es tan ecológico como lo pintan? El motor diesel ha sido sentenciado a muerte este verano Las restricciones a la circulación de estos vehículos en Barcelona y Madrid están provocando una conmoción en los usuarios, no saben cuánto tiempo más van a poder conducir sus vehículos. De los casi 30 millones de turismos que hay en España solo 25.000 son eléctricos. Estamos a la cola de Europa y eso que somos uno de los principales países fabricantes. Nos venden el coche eléctrico pero no sabemos si hay suficiente puntos de recarga. Cargar su batería al completo cuesta unos dos euros y medio y permite recorrer 300 kilómetros. Rodrigo, experto en motor, asegura que hay que echar números antes de decidirse y que el eléctrico no es tan ecológico como lo pintan.

Unidad de investigación (Calle 13, 19.54 horas)

Las ciudades más importantes francesas tienen una sección de investigación que se dedica exclusivamente a la resolución de crímenes y delitos más graves y complejos. En cuanto la brigada local es avisada por un caso como un asesinato, una desaparición o una violación, esta unidad destina un equipo a tratar de resolver estas situaciones.

Esta coproducción franco-belga fue galardonada como mejor serie en el Luchon International Film Festival, unos premios de televisión que se celebran en la ciudad homónima. La serie ha sido ha distribuido en Francia, Bélgica, Suiza, Italia y Rusia.