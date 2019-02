Entrevista con Pablo Casado (La 1, 20.30 horas)

El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, será entrevistado en directo en la 2ª edición del Telediario, que presenta el periodista Carlos Franganillo. La entrevista al líder nacional del Partido Popular, se emitirá a partir de las 20.30 horas y podrá seguirse en La 1 de Televisión Española, en el Canal 24 horas, en Radio 5 y en la web RTVE.es, así como a través de Twitter y Youtube.

Mira lo que has hecho (#0, 21.05 horas)

Vuelve Mira lo que has hecho. La serie original de Movistar+, producida en colaboración con El Terrat, y creada por Berto Romero. El elenco de esta comedia está formado por el propio Berto Romero, Eva Ugarte, Jordi Aguilar, Anna Carreño, Carmen Esteban, Inma Sancho, Fabio Cutaia y Juanfra Juárez, al que se le unen las reconocidas actrices Belén Cuesta, en el papel de la actriz compañera de Berto en la serie que graba, y Nuria Gago, como Bego, amiga de Sandra. El punto de partida de esta nueva etapa es: ¿Cómo que las segundas partes no son buenas? Lo que no son es fáciles. El camino se vuelve pedregoso para el matrimonio de Berto y Sandra, con un hijo, Lucas, en plena revolución, una familia en reformas, y un embarazo doble en marcha. Y en mitad de todo esto, Berto se dispone a rodar una serie sobre su vida como padre. Una serie muy necesaria, por supuesto, y todo un reto profesional para el cómico. Claro que sí.