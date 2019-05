Un descubrimiento en la investigación hará que la sargento Sara Campos dude de Ana. ¿Ha estado escondiendo algo la niña desde el principio de su aparición? Sin embargo, Sara no podrá obtener una respuesta a esta pregunta, ya que Ana ha desparecido sin dejar rastro alguno. Mientras se organizan las partidas para buscar a Ana, Sara seguirá preguntándose qué fue lo que realmente ocurrió en los cinco años de cautiverio de Ana y Lucía.

Brigada Costa del Sol / Telecinco, 21.00 horas

Los hermanos Peña vuelven a hacer su aparición: los violentos exlegionarios arrasan la Costa del Sol con salvajes atracos a bancos. Leo descubre que un grupo de extrema derecha cercano a su familia tiene vínculos con ellos y trata de anticiparse al siguiente robo, pero no lo consigue y no puede evitar que la operación se complique. Además, no solo la brigada le sigue los pasos a los Peña: la Buhíta, consumida por el dolor tras el asesinato de su padre, alimenta un deseo de venganza que ni siquiera puede atenuar su creciente atracción por Bruno.