Maggie Bell (Missy Peregrym) y Omar Adom OA Zidan (Zeeko Zaki) son los agentes que día tras día se enfrentan a amenazas de terrorismo, espionaje y crimen organizado que ponen en jaque la vida en la Gran Manzana y, por extensión, de todo el país. Pero no están solos en esta labor: para resolver los casos más complejos cuentan con la ayuda del agente especial Jubal Valentine (Jeremy Sisto) y la analista Kristen Chazal (Ebonee Noel), ambos a las órdenes de la dirección de la exigente Dana Mosier (Sela Ward).

Profesor T (Cosmo, 21.00 horas)

El Profesor T. recibe malas noticias. Según el psiquiatra judicial, el profesor está capacitado para comparecer en el juicio. Esto significa que será juzgado por los actos cometidos y podría obtener un severo castigo por ello. A la defensa no le queda más remedio que solicitar un segundo informe pericial. La decisión recae sobre Helena Gijselbrecht. Ella sospecha que Christina Flamant está reteniendo información crucial y trata de convencerla de contar la verdad en el juicio. En el Departamento Federal de Policía de Antwerp están inmersos en un caso complicado. Un hombre no regresa a casa de su bar favorito. Al día siguiente fue hallado muerto junto a las vías del tren. Entre tanto, el inspector Van Humbeeck y su compañera Saskia Vogels, han presentado una solicitud para volverse líder del equipo. El decano Walter De Paepe y Mrs. Sneyers han animado a T. en la víspera del juicio. El profesor no parece estar preocupado lo más mínimo.