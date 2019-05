Jack Nicholson es, sin duda alguna, uno de los actores más genuinos e inclasificables de la historia del cine. Ha hecho más de sesenta películas entre las que se encuentran títulos inolvidables como El resplandor, Algunos hombres buenos, El cartero siempre llama dos veces o Alguien voló sobre el nido del cuco , entre otras. Ha ganado tres premios Oscar y ha trabajado con directores como Polanski, Kubrick o Scorsese. Su particular personalidad, su maquiavélica sonrisa y ese arqueo de cejas tan característico son algunas de sus señas de identidad. Dr. Jack y Mr. Nicholson es un documental que repasa la carrera y la enigmática vida de este gran actor.

La estrella indiscutible de esta edición es, sin duda, Isabel Pantoja. La cantante ha accedido a vivir la aventura a cambio de una suculenta suma de dinero y con un contrato que, además, incluye su participación en futuros programas de empresa. La folclórica llegó a la isla dispuesta a aguantar hasta el final o hasta que el público lo decidiera, pero el pasado domingo anunció que dejaba el concurso, que ya no aguantaba más. Sin embargo, Jordi González logró convencer a Isabel para que aplazara su decisión hasta la gala de esta noche. La noche del martes, la audiencia la salvó de la expulsión. La decisión final, esta noche.

Hermosa juventud /TCM, 21.00 horas

Natalia y Carlos son dos jóvenes de 20 años enamorados que hacen todo lo posible por sobrevivir en la España de hoy en día. Sus limitados recursos no les dejan avanzar como ellos quisieran. No tienen grandes ambiciones porque no albergan grandes esperanzas. Un día deciden grabar una película porno amateur para ganar algo de dinero, pero lo que realmente les cambiará la vida será el nacimiento de Julia, su hija. Ganadora del Premio del Jurado Ecuménico (Mención Especial) en el Festival de Cannes, la cinta está protagonizada por Ingrid García Jonsson y Carlos Rodríguez.