Marta Flich conduce este espacio de humor con la participación de Macarena Gómez, Marta González de Vega, Patricia Sornosa, Eva Soriano y Susi Caramelo, que analizan los clichés sobre las mujeres en la literatura, el cine y la televisión. Se tratarán temas desde la abolición de la prostitución hasta lo complicado que puede resultarle a un hombre el no quedarse atrás en conceptos feministas.

Tras salir vivo de su enfrentamiento con los colombianos y despistar a la policía, Daniel regresa al barrio poniendo en peligro la frágil tranquilidad en la que vive su hermano Clemente. Tomás ve como su cerco se aprieta y trama un plan para huir con su familia. Pero el destino de los Guerrero parece complacerse en jugar con sus vidas. La inspectora Márquez está muy cerca de cumplir con su deber de imponer la justicia y acabar con el imperio mafioso de los Guerrero. Cuenta con la ayuda de la subinspectora Bárbara y de la periodista Lucía aunque no va a ser tan fácil acabar con ellos. Entretanto, los Chitos buscan venganza y Clemente es el eslabón más débil.

Bake Off / Cuatro, 21.30 horas

Salvados / laSexta, 20.30 horas

El espacio emite hoy la entrevista realizada al papa Francisco. Jordi Évole se encontró con el Sumo Pontífice el pasado viernes 22 de marzo, en Roma. El periodista trató cuestiones peliagudas con el papa Francisco: la homosexualidad, el aborto, el papel de la mujer en la iglesia o los abusos sexuales cometidos en el seno de la institución; pero, además, el periodista otorgó un trozo de las concertinas que separan España de Marruecos al Sumo Potífice. «En España hay una valla metálica que separa Melilla de Marruecos. En esa valla han puesto unas cuchillas», explicaba Évole tras otorgar uno de dichos fragmentos al papa. «Es tan la inconsciencia que parece lo más natural. Nos hemos acostumbrado a esto», recriminaba el papa Francisco a Évole. Jordi Évole ha desvelado que hubo solo una cuestión en la que el pontífice no quiso entrar: la exhumación de Franco. «Fue la única pregunta que no quiso contestar, no se quiso pronunciar, dijo que ya lo estaba llevando la Secretaría de Estado del Vaticano y que se remitía a lo que ya habían anunciado las autoridades». El periodista aseguró que su encuentro con el papa ha sido «la entrevista» de su vida.