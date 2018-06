Llega a Neox una nueva temporada de Homo Zapping. No habrá serie ni programa de televisión que se libre de las mejores parodias televisivas. La casa de papel, El cuento de la criada, First dates, Maestros de la Costura ... También podrán disfrutar de nuevos personajes y de los ya conocidos. Soy una pringada, los Alcántara o Matías Prats y Mónica Carrillo entre otros. Además participarán invitados muy especiales.

Plan en Las Vegas (Antena 3, 21.10 horas)

Billy, Paddy, Archie y Sam son amigos desde la infancia. Cuando Billy, el eterno soltero del grupo, decide casarse con su novia treintañera, los cuatro se van a las vegas con la idea de olvidarse de su edad y revivir sus días de gloria. pero al poco de llegar, descubren que la ciudad también ha cambiado con el tiempo y que los años no pasan en balde para los amigos...

Chester (Cuatro, 20.30 horas)

Irene Montero y Carmen Lomana visitaran a Risto Mejide para revelar detalles de cómo fue su educación y la influencia de sus padres. Irene Montero, portavoz de Podemos en el Congreso de los Diputados, revela detalles de su infancia: «Educar a una niña que puede negociar y dar su opinión, es honor y gloria a mis padres que me han aguantado». Además, Carmen Lomana, empresaria y colaboradora de televisión, confiesa que su padre «me colocó en el banco porque no quería que estuviera en Londres, no fue enchufe porque me hicieron un examen».