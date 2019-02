Chester scandal (Cuatro, 20.30 horas)

Rebelde. Provocador. Especialista en encender la mecha de la controversia y comprobar cómo el debate explota. Son rasgos de la personalidad de Risto Mejide y también del tertuliano Arcadi Espada. El presentador y el politólogo se sientan juntos en Chester para terminar cada uno por su lado. Después de ocho temporadas, el sofá de las conversaciones asiste al mayor de los desencuentros hasta la fecha. Una charla que terminó en enfado en un espacio titulado Chester Scandal que, a modo de contrarresto, contará con la siempre calmada Olvido Gara, Alaska.

Arcadi Espada es periodista y fue uno de los fundadores de Ciudadanos. Es especialista en polémicas a raíz de sus declaraciones, y en Chester no será menos. «Si el Servicio Público de Salud le ha avisado a usted que su hijo va a nacer con gravísimas deficiencias que van a suponer para la sociedad un costo que podía haberse evitado, usted evidentemente deberá asumir primero la responsabilidad moral de haber traído en esas condiciones un hijo al mundo. Y luego la responsabilidad económica», será la «barbaridad», en palabras de Risto, que provoque uno de los mayores conflictos en la historia del programa.

El contrapunto lo pondrá Alaska, cantante, actriz, colaboradora e icono del pop español con una carrera trazada por la rebeldía y la contracultura. Los límites no van con ella. Por eso Alaska, a pesar de no posicionarse en la derecha política, no duda en tener como uno de sus aliados y amigos a Federico Jiménez Losantos, por quien dará la cara ante Risto Mejide.