«En Telecinco no podemos quedarnos estancados con lo que hacemos»

Dos equipos deben resolver diferentes cadenas de palabras con algún vínculo entre sí para tratar de hacerse con el premio diario máximo de 150.000 euros. Así es el punto de partida de 'Reacción en cadena', el concurso que emite Telecinco de lunes a viernes a las 20:00 horas. Al frente del formato se encuentra Ion Aramendi (46 años, San Sebastián), que compagina este programa con la presentación de la gala de 'Supervivientes' durante la noche de los domingos.

–¿Cómo valora la confianza de Telecinco en el concurso?

–Estoy muy agradecido, porque cuando hablamos de paciencia en televisión tendemos a que se acabe pronto esa paciencia y se convierta en una necesidad de datos. Que la cadena confíe en que vayamos poco a poco consiguiendo mejores audiencias, siendo conscientes de que es un camino largo y creo que es un deber agradecer la confianza. Estamos encantados de la renovación y de seguir trabajando, para mejorar el formato poco a poco y seguir enganchando cada vez a más gente. Soy optimista con el futuro. Los programas van muy poco a poco y los concursos más, y en espacios diarios no hay que mirar el dato del día a día sino la tendencia.

­–¿Qué novedades preparáis en el concurso?

–Todavía es pronto para anunciarlo, pero vamos a mejorar cosas. Estamos viendo cómo el formato puede crecer y en qué puntos tenemos capacidad de mejora. Visualmente ya hemos cambiado algunas pruebas para que sean más sencillas, más jugables y para que en casa se disfruten más. Hemos mejorado también en el 'personaje misterioso', por ejemplo. Todavía quedan novedades para futuro, que son más interesantes.

–El concurso despidió a los carismáticos 'Cocolocos'. ¿Se plantea el programa alguna repesca o enfrentar a los mejores equipos en el futuro?

–Es una interesantísima idea, lo que pasa es que creo que es demasiado pronto para hacer una repesca porque llevamos algo más de tres meses de emisión. En un futuro seguro que planteamos semanas especiales con los campeones, repescas, etc. Todavía tenemos que aprender a jugar. Estamos desarrollando el inicio de lo que es un gran formato que en Italia, por ejemplo, lleva 15 años en antena, así que imagínate la calidad y la pericia que tienen los equipos que se enfrentan ahora mismo en el programa original. Queda mucho por aprender y por jugar.

–¿Qué aporta la versión española al formato internacional?

–Le damos el toque cercano. Es un formato que está calcado prácticamente, excepto por un par de pruebas que en Italia son mucho más complicadas y que todavía ni nos las planteamos hacer. Yo aporto mi manera de ser, mis risas y cercanía con los concursantes. El carácter típicamente español, no sé si decirlo así.

–¿Participaría en este concurso o le parece difícil?

–La verdad es que me siento acomplejado con mi mujer. Ella juega a 'Reacción en cadena' de cine. No es el tipo de juego que a mí se me da bien, lo reconozco. Los concursantes tienen mucho trabajo y yo no sé si me presentaría. Para echar el rato y divertirme, entonces sí. Si juego con mi mujer seguro que podríamos ser campeones.

–¿Cómo se vive la apuesta de Telecinco con dos concursos por las tardes?

–Estoy viendo esta nueva etapa con ilusión, porque hay cosas que están mejorando mucho en Mediaset. Creo que se están dando pasos que son muy interesantes. Se vuelve a trabajar en la promoción de una manera ordenada, en saber qué días van y cuántos duran las ofertas que tenemos en la cadena. Meter dos concursos por la tarde también me parece una idea acertada, porque no podemos quedarnos estancados en lo que hacemos siempre, sobre todo cuando vemos que la tostada se va comiendo por otro lado. Vivimos en los tiempos donde se ha cambiado el modelo de televisión, pero no porque las teles estén cambiando, sino porque el propio público está alterando sus hábitos y costumbres. Lo mejor que podemos hacer es plantar una parrilla, confiar en ella y darle tiempo.

–El que sigue inamovible es el programa 'Sálvame', a quien usted le debe mucho.

–Todo lo que he aprendido en mi vida me ha servido como experiencia de cara a la televisión. Incluso cuando trabajaba de camarero, pues adquirí una gran experiencia para desarrollar unas habilidades de comunicación con la gente que siempre utilizo. Pero 'Sálvame' fue el inicio de la tele para mí. Todo lo que sé lo aprendí en este programa. Fue una escuela. Y cuando marché a la ETB, fue como el salto a la universidad.

–Sigue con 'Supervivientes' los domingos y ya vivió un abandono, el de Patricia Donoso. ¿Se sintió decepcionado?

–Lo primero que hay que hacer es ponerse en el papel de una persona que se enfrenta a 'Supervivientes' y decide empezar esta aventura. Si me pusiera en la piel de Patricia Donoso pues tampoco hubiera aguantado, pero cuando sabes que vas a este programa ya conoces lo que va a pasar. La actitud con la que se enfrentaba a todo quizás no era la mejor. Yo sí me he sentido decepcionado con ella, pero hay que respetar su decisión.