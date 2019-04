’Supervivientes’ se estrena el jueves 25 de abril

Mónica Hoyos se embarca en la aventura de Supervivientes donde coincidirá con su ex Carlos Lozano. «Soy una superviviente 2019. Vamos con fe, vamos guerrera y vamos para allá, que no es poco».

Chelo García-Cortés se suma al reality de supervivencia y se muestra muy fuerte e impaciente por este reto. «Me he preparado de muchas maneras: he aprendido a pescar, he aprendido a hacer fuego, intento saber mantenerlo... pero lo que más puede preocupar es la convivencia. Será complicada pero yo la haré más fácil. Seré súper clara, diré lo que me gusta y lo que no pero, sobre todo, voy a vivir la mejor experiencia de mi vida. Llevo mucho tiempo esperando».