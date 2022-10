Ana Rosa Quintana: «El gusanillo del periodismo no me ha abandonado» Tras once meses de baja debido a un cáncer de mama, la periodista ha regresado a Telecinco agradeciendo el «inmenso cariño» que ha recibido por parte de todo el mundo.

«Les dije que nos veríamos pronto. A mí, la verdad, se me ha hecho un poquito largo, pero ya estoy aquí, así que buenos días». Con estas emocionantes palabras abría esta mañana Ana Rosa Quintana (Madrid, 66 años), una nueva edición de su espacio, 'El programa de Ana Rosa', después de estar once meses de baja por un cáncer de mama. Reconocía también que tiene una «deuda eterna» por el «inmenso cariño» que ha recibido por parte de todo el mundo.

Fue un programa de bienvenida sincero y con la sensibilidad a flor de piel, en el que la periodista no solo entrevistó al líder de la oposición Alberto Núñez Feijó y al diestro José Ortega Cano -el titular «mi semen es de fuerza» quedará para la historia-, sino que fue desgranando buena parte de lo que ha vivido en estos once meses apartada de la televisión, al tiempo que dejaba claro que «el gusanillo del periodismo no me ha abandonado». Tras cuatro horas y media de televisión en directo, Quintana tuvo un encuentro con decenas de periodistas en los estudios que Mediaset tiene en Fuencarral.

Dice la presentadora que ha vuelto a televisión por varios motivos. Por un lado, para reencontrarse con sus compañeros, a los que en el comienzo del programa reconocía que habían estado «magistrales» durante su ausencia. Por el otro, porque el gusanillo del periodismo «es difícil de evitar» y porque «necesitaba recuperar mi vida, la cotidianidad y la rutina». Pero hay una tercera razón y es que cree Quintana que su regreso al plató puede ayudar a aquellas personas que estén pasando por un trance similar. De hecho, las ha animado a que «lo intenten llevar lo mejor posible» por ellas, por su familia, por su entorno y por sus amigos. «Hay que cuidarse, no quedarse en un sofá, levantarse y cuidar a las amigas. Las mías me han acompañado todos los días y a todas horas. Yo creo que se ponían de acuerdo porque no es posible que siempre hubiera alguien», apunta.

No ha sido fácil regresar al plató. «Era una mezcla de sentimientos tremenda Emoción; no puedo decir que miedo pero si me preguntaba si iba a poder hablar con todo lo que he estado viendo y sintiendo, agradecimiento, alegría por reencontrarme con todos mis compañeros... Desde que he entrado en Telecinco ha sido un carrusel de emociones», afirmaba. «¿Veis?», decía cuando se acercaba Paolo Vasile, consejero delegado de la cadena, a saludarla durante la rueda de prensa.