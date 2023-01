Quevedo vive un momento muy emotivo con un fan en su vuelta a La Resistencia

El plató de La Resistencia de Movistar+ vivió la noche del lunes un momento de lo más esperado: el regreso de Quevedo (Pedro Luis Domínguez Quevedo), el canario de apenas 21 años que se ha convertido en uno de los artistas más escuchados en todo el planeta.

El joven cantante aterrizó en el famoso sofá de David Broncano por segunda vez en una misma temporada «porque lo merece», afirmó el presentador. Y lo hizo nada más y nada menos que para promocionar su primer álbum 'Donde quiero estar', con el que rompió el récord de reproducciones de un artista español en Spotify el día de su lanzamiento.

Pero lo que no se esperaba Quevedo era el momentazo cargado de emotividad que iba a vivir con un fan al que Broncano cedió la palabra durante unos minutos nada más comenzar la entrevista. Minutos que el seguidor aprovechó para agradecer al artista por la visibilidad que siempre le da a su propia tierra y por llevarla en todo momento por bandera, a donde quiera que vaya. «Gracias por lo que estás haciendo por Canarias. Se te quiere mucho ahí», aseguró éste. «Esto se agradece siempre», respondió el cantante, que no pudo contener la emoción.

Gracias por lo que estás haciendo por Canarias" 🇮🇨@pedrodquevedopic.twitter.com/hdSJpIHUnr La Resistencia por M+ (@LaResistencia) January 23, 2023

Y es que Quevedo escogió algunos de los paisajes de la isla de Gran Canaria para ilustrar la mayoría de los videoclips de su primer álbum, que está compuesto por 16 temas. Un álbum que creó con la intención de «contar la isla a través de Pedro y Pedro a través de la isla».

Vídeo. El primer álbum de Quevedo 'Donde quiero estar'. / @quevedo.pd

El barrio capitalino de San Cristóbal, el Mirador de las Torres, la costa sureña de San Bartolomé de Tirajana (Pasito Blanco), las Dunas de Maspalomas, las callejuelas de El Roque, en Moya, y el entorno del barranco de Guayadeque, así como el restaurante 'El Centro de Guayadeque', son algunos de los rincones de la isla redonda de los que presumió el artista.

Capturas de algunas canciones del nuevo álbum grabado en diferentes rincones de Gran Canaria. / QUEVEDO

«Todavía vivo en casa de mis padres»

En la entrevista, Broncano quiso saber en qué se había gastado Quevedo el dinero ganado con la canción 'Quédate', una colaboración con el productor argentino Bizarrap que alcanzó rápidamente el éxito internacional.

«¿No has hecho ningún gasto loco?», preguntó el presentador. «¿Con mil millones de visitas y no tienes dinero para un Lamborghini?», bromeó seguidamente Grison. «Nada de nada. No tengo carnet de conducir, todavía vivo en casa de mis padres...», explicó el cantante.

Linton, el productor de Quevedo, que se encontraba entre el público, aportó una respuesta más divertida. «¿No le habéis visto gastarse el dinero en nada?», volvió a pregunta con curiosidad Broncano. A lo que Linton contestó: «En el FIFA y en la Play».

Creo que hay que hacer números, @pedrodquevedo. Algo no cuadra. pic.twitter.com/4WEqebiGZy La Resistencia por M+ (@LaResistencia) January 23, 2023

El álbum que destronó a Rosalía

Broncano recordó que el primer álbum de Quevedo fue reproducido 10,92 millones de veces en Spotify el día de su lanzamiento, el 20 de enero, lo que supuso el registro más alto conseguido hasta la fecha por un artista español en esa plataforma.

Lo que supuso también que 'Donde quiero estar' superara en reproducciones en Spotify en su primer día, por ejemplo, al lanzamiento de todo un éxito como 'Motomami', de Rosalía.

Es un artista de más de un tema pero es que lo que han hecho @pedrodquevedo y @bizarrap es antológico. Hacer casi MIL MILLONES de reproducciones es una auténtica locura. Histórico.



Eternamente agradecidos por semejante temardo pic.twitter.com/38NHmGT1wL La Resistencia por M+ (@LaResistencia) January 23, 2023

¿Colgará el micrófono en 2024?

A pesar de que Quevedo aterrizó en la escena urbana hace menos de tres años y que su carrera comenzó en pleno confinamiento, en 2020, no cabe duda de que el 2022 fue el año de oro del artista.

Y es que ese año, 'Quédate' (Bzrp Music Sessions, Vol. 52), tema que sacó Quevedo junto a Bizarrap, catapultó al estrellato al canario, que se convirtió en el primer artista español que lidera las descargas mundiales de Spotify, así como liderar listas como Los 40 o Billboard.

Sin embargo, es posible que no todo acabe tan bien como empezó, debido a que la frase «2021 sembrar, 2022 recoger, 2023 coronar, 2024 desaparecer» lanzada por el artista en su canción 'Ahora qué' con Cruz Cafuné, hizo saltar todas las alarmas de sus seguidores. ¿Estará dejando una puerta abierta a su futura retirada?¿Colgará el micrófono para siempre en 2024?