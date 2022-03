«Oleada de rabos», el error viral de un presentador de televisión El lapsus desató las risas de sus compañeros de mesa, mientras que su autor matizaba: «Se me fue la lengua»

El que tiene boca, se equivoca, reza el dicho popular, al que pocas veces le falta razón. Y a veces, cuando a la lengua le da por trabarse, deja expresiones inusuales que causan asombro o... desatan una «oleada» de risas. Fue el caso del presentador de Buenas Tardes Canarias (BTC) , David Perdomo: «Con esta oleada de rabos...», soltó el periodista ayer, cuando iba a exponer un robo con arma blanca cometido en Santa Cruz de Tenerife.

El lapsus desencadenó, de forma inmediata, las risas de sus compañeros de mesa, entre quienes se encontraba la también presentadora de BTC, Rebeca Paniagua. «De robos con violencia», corrigió rápidamente Perdomo , también entre risas, para matizar que se le había ido «la lengua» . «Nadie se había dado cuenta», apostilló con humor y naturalidad quitándole, de esta manera, hierro al asunto.

El error del presentador de Televisión Canaria no tardó en hacerse viral en redes sociales e, incluso, medios del ámbito nacional se han hecho eco del mismo.

Con todo, Perdomo ha optado por seguir restándole importancia a su pequeño desliz y tirar de humor, esta vez, en su perfil de Twitter: «Como ya me han escrito hasta desde fuera de Canarias con una 'oleada' de reacciones por mi lapsus, dejo esto por aquí también. Por cierto, no me gusta hablar de sucesos».