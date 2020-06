Nia: «Gané porque me lo he currado»

"Con mi victoria no quiero apelar a ningún mensaje. Gané porque me lo he currado, independientemente de ser negra o blanca. He ganado por lo que me lo he trabajado" , ha respondido Nia tras una pregunta en la que se mencionaba tanto el mensaje contra el racismo lanzado por Famous tras ganar su edición como la actual situación tras la muerte del afroamericano George Floyd.

La canaria ha reconocido que no se ha planteado en ningún momento la posibilidad de ir a Eurovisión, algo que le impone "gran respeto": "Yo no me siento preparada para ir a Eurovisión. Es mucha presión. No me lo he planteado, no está en mis planes, por ahora".

La ganadora, quien define su paso por la Academia con la palabra "ilusión", ha reconocido que es "muy autoexigente" y que no le interesa prestar atención a la "maldición del ganador de OT", del que se dice que suele tener menos éxito que el segundo clasificado: "Yo voy a trabajar y, con esfuerzo, las cosas se consiguen", ha aseverado.