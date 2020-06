Nia acaricia la victoria en la final de OT

Nia Correia, de 26 años, dejó boquiabiertos a los espectadores desde su primerísima actuación en la gala 0 con pirueta incluida y ha sido protagonista de los números más potentes de la edición. El más recordado fue, sin duda, la de Run the World (Girls) que le valió el reconocimiento de un jurado que se puso en pie y de un público que la terminó bautizando la Beyoncé canaria. Y no en vano, puesto que artistas de Estados Unidos, Reino Unido y hasta Nigeria han vuelto la vista a nuestro país deshaciéndose en halagos a través de las redes.

Versatilidad

Tanto sobre el escenario como fuera de él, Nia ha demostrado un gran carisma, seguridad y fortaleza. Esta noche será su última oportunidad de impresionar al público con su versatilidad ofreciendo dos caras de una misma moneda: por un lado, volverá a interpretar I like it de Cardi B, Bad Bunny y J Balvin, para luego irse a una balada de A Great Big World y Christina Aguilera, Say Something,

Los cinco concursantes que han llegado a la final volverán a interpretar en un medley los temas con los que se presentaron en la Gala 0 el pasado mes de enero para ver cómo han evolucionado en su paso por el concurso. Así, Eva también repetirá Let’s Twist Again, de Chubby Checker, Flavio Your Man, de Josh Turner, Hugo Lobos, de Leiva, y Anaju con Catalina, de Rosalía.

En sus temas individuales, Eva se ha decantado por la versión de Birdy de People Help The People, Anaju ha escogido 7 rings, de Ariana Grande, Flavio Death Of A Bachelor, del grupo Panic! At The Disco y Hugo Radioactive, de Imagine Dragons.