Nia se corona en Operación Triunfo

«Innominable». Así ha calificado a Nia Correia uno de los miembros del jurado, Portu, en su valoración final sobre la trayectoria de la grancanaria durante el concurso, que este miércoles echó el cierre a su edición más accidentada debido a la pandemia, después del cierre temporal de la Academia.

No sólo la triunfita no llegó a enfrentarse nunca a la nominación, sino que se hizo con la victoria en la última gala imponiéndose con el 45% de los votos a Flavio, que quedó en segundo lugar con el 32% y a Eva, en tercer lugar con el 23%. Su carta de despedida fue la balada Say something de A Great Big World y Cristina Aguilera, pero ya desde la gala 0 dejó boquiabiertos a los espectadores con su interpretación de I like it de Cardi B, Bad Bunny y J Balvin.

Con solo 26 años en su paso por el programa, Nia ha sido, además, protagonista de algunos de los números más recordados, incluyendo La última noche, Halo, Mujer latina o el icónico Run the world (Girls), que le valió el reconocimiento de un jurado que se puso en pie y de un público que la terminó bautizando la Beyoncé canaria. Tanto ha sido el reconocimiento en redes, que artistas de Estados Unidos, Reino Unido y hasta Nigeria han vuelto la vista a nuestro país deshaciéndose en halagos hacia ella.

Sin embargo, su constancia, determinación y auto exigencia también llegaron a pasarle factura. Los comentarios de profesores y compañeros sobre su «perfección» en el escenario la obligaron a advertirles sobre la presión que suponía para ella y el jurado llegó a indicar que no veían su avance debido a sus altos estándares de calidad. Una valoración que no pudo sostenerse en el siguiente programa: «En ti no vemos evolución sino revolución», le indicó finalmente Javier Llano.

Durante la gala, en el cara a cara con los profesores, Nia también recibió los cumplidos de su «madre» y directora de la Academia, Noemí Galera, le aseguró que era el modelo de alumna ejemplar y la más aplicada de todo el concurso. Ahora que ha terminado, tal y como se han encargado de repetirle, le espera un gran futuro por delante.