Mercedes Milá regresa a TVE con un programa de entrevistas

Mercedes Milá regresa al género de la entrevista. TVE acaba de cerrar el fichaje de la popular periodista catalana para conducir un nuevo formato en el que volverá a mostrar su faceta como entrevistadora. El programa que presentará en la cadena pública será muy similar a 'Milá vs Milá', el espacio que capitaneó en Movistar Plus+ durante tres temporadas y donde tuvo la oportunidad de charlar y reencontrarse con personalidades del mundo de la cultura, sociedad y la política, a los que ya entrevistó anteriormente en RTVE y después en Antena 3.

La apuesta de TVE para el 'prime time' con Milá llevará como título 'No sé de qué me hablas' y estará producida por Zanskar, la compañía que está detrás de los últimos proyectos de la presentadora, como 'Scott y Milá', también ofrecido en la plataforma de pago. El nuevo formato de entrevistas, del que todavía no se adelanta fecha aproximada de emisión, aprovechará el archivo histórico de la corporación pública para recordar a algunos de los personajes míticos que la periodista entrevistó en un momento en el que dicho género estaba en auge y sólo había una televisión que sintonizar.

Según detalló RTVE en un comunicado, Milá mostrará a los jóvenes «el país del que venimos» a través del archivo y, al mismo tiempo, «tratará de comprender» la España hacia la que vamos con la ayuda de testimonios y experiencias de gente joven. Además, en un tono distendido, la periodista entrevistará a personajes conocidos con los que ya charló en el pasado y también a otros protagonistas a los que nunca antes ha entrevistado. En cada entrega, el programa abordará un asunto de interés general y contará con público en el plató, que «jugará un papel activo» y será un reflejo de la pluralidad de la sociedad española.

Casi dos décadas en Mediaset

A sus 72 años, Mercedes Milá regresa a la televisión generalista después de presentar sus últimos proyectos en la plataforma de Movistar y limitar su presencia en la pequeña pantalla a entrevistas. En 2015 condujo su última edición de 'Gran hermano' en Telecinco. A Mediaset estuvo vinculada durante más de diecisiete años y también se puso al frente de otros espacios como 'Diario de…' o 'Convénzeme'.

De esta manera, la presentadora vuelve a abrir las puertas a TVE, la televisión en la que comenzó su trayectoria en los servicios informativos y que le dio a conocer en la década de los 80 gracias a los grandes formatos de entrevistas que presentó, como 'Buenas noches', 'Jueves a jueves' o 'El martes que viene', su último proyecto en la cadena pública antes de fichar por Antena 3 en el año 1992. En el canal privado continuó con su exitosa carrera profesional, especialmente con el programa 'Queremos saber'.

Con este último fichaje, RTVE se refuerza de cara a la nueva temporada televisiva que acaba de arrancar y en la que pretende consolidar a La 1 como la segunda opción favorita entre los espectadores, por detrás de Antena 3, actual líder de audiencia, y superando a Telecinco. Así, Mercedes Milá se suma a la nómina de grandes comunicadores que se han incorporado recientemente a la plantilla de la corporación pública, entre los que destaca Jaime Cantizano, Jordi González, Inés Ballester, Ramón García, Paula Vázquez o Raquel Sánchez Silva.

Curiosamente, a principios de este año también regresaba a la corporación, tras más de una década alejada de la misma, la periodista Julia Otero, para presentar 'Días de tele', otro espacio que también aprovechaba el archivo histórico de RTVE para tratar acontecimientos históricos ligados a la actualidad.