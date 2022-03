Mediaset despide a Paz Padilla

Mediaset ha despedido a Paz Padilla. La noticia la ha adelantado hoy la revista 'Lecturas', que lleva a portada la salida de la presentadora y humorista gaditana de la cadena que lidera Paolo Vasile.

Tras trece años de trabajo en Mediaset, parece que la bronca que tuvo el pasado 20 de enero en el plató de 'Sálvame' con la colaboradora Belén Esteban ha sido el detonante de su despido. Fuentes consultadas por este periódico aseguran que «Mediaset España decidió resolver el contrato vigente con Paz Padilla tras el incumplimiento de su obligación como presentadora, al haber abandonado el programa 'Sálvame' una hora y media antes de su finalización el pasado 20 de enero».

La discusión en cuestión está relacionada con el directo en Instagram que la presentadora protagonizó junto a María del Monte y Anne Igartiburu que, como ella, también iban a presentar las campanadas en Canal Sur y La 1, respectivamente. Padilla confesó que, de la misma forma que le había ocurrido a Ana Obregón, ella también había estado aislada porque se había contagiado. Y entonces comenzó un discurso surrealista sobre las vacunas y las variantes del coronavirus que dejó ojipláticas a las otras dos presentadoras.

«Las vacunas no sirven para nada, es una proteína que te mete la spider [sic], por donde entra el virus pero la vacuna es la del bicho de luján [sic], y ahora tenemos el bicho ha mutado y tenemos la oritrón, y el bicho no entra por la puerta sino por la ventana y te meten la spider que es la de la puerta pero no sirve para la ventana, y por muchas vacunas que te pongan dos o tres te infectas». Ni qué decir que María del Monte y Anne Igartiburu trataron de frenar tal despropósito, sin conseguirlo.

Y entonces llegó la discusión del 20 de enero. Padilla, frente a Belén Esteban y en un set del programa apartado del resto de compañeros, trató de defender su postura. «Estábamos hablando de Ana Obregón y de que no pudo dar las Campanadas. Yo explicaba que no entendía que estando vacunada te infectaras. Entonces yo decía que aunque tuvieras las vacunas no servía en el sentido de que te infectabas del virus nuevo. Creo que no he dicho ninguna barbaridad. Yo lo que hablaba es de que por mucho que tengas las vacunas, que la gente no se relajara por mucho que tengas el pasaporte covid porque te podías infectar, con el pasaporte y las vacunas», le dijo para asegurar después que no es «ni negacionista ni antivacunas». «Lo digo en esa conversación, digo que sirven para que la gente no se ponga grave pero que no evita el contagio. Evidentemente las vacunas salvan vidas, están los números y no puedo negarlo», afirmó al tiempo que apuntaba que trató de llamar a Belén Esteban para darle esta explicación pero que ella nunca se puso al teléfono.

Tras escuchar sus palabras, Belén Esteban se mostró incrédula. «No me creo lo que está diciendo y como no quiero tener una guerra, prefiero sentarme y hacer mi trabajo. Te respeto pero no me creo lo que estás diciendo. Has metido la pata hasta el fondo y no sabes cómo cambiar», le dijo. «Yo creo que Paz no cree en la vacuna, y la que te has metido en esto has sido tú haciendo ese vídeo», continuó. Y tras este cruce de palabras, Paz terminó abandonando el plató.