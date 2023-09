'MasterChef' pide disculpas por los comentarios de sus jueces sobre el caso Rubiales

Shine Iberia, la productora detrás de la marca 'MasterChef', ha lanzado este jueves, a pocas horas del estreno de la octava temporada de su edición 'Celebrity', un comunicado «lamentando profundamente» las declaraciones que los jueces del concurso, Jordi Cruz, Pepe Rodríguez y Samantha Vallejo-Nájera, hicieron el miércoles durante la presentación en el Festval de Vitoria. «Ante las declaraciones realizadas ayer a propósito del denominado 'caso Rubiales', Shine Iberia quiere aclarar que lamenta profundamente los comentarios desafortunados que tuvieron lugar ayer durante las entrevistas, en ningún caso los justifica, y condena rotundamente cualquier tipo de violencia sexual. Pedimos disculpas», escriben en un tuit.

Al hilo del vídeo de la actriz Anabel Alonso plantándole un beso en los morros a Cruz en una de las pasadas ediciones del programa, viralizado ahora por el «piquito» de Luis Rubiales a Jenni Hermoso, los periodistas preguntaron en uno de los corrillos con los jueces cuánto había de guion y de espontaneidad en casos como ese. En tono jocoso, Cruz advertía de que se había hablado «demasiado» del beso de Anabel y «poco» del que le había dado Tamara Falcó.

Y ahí los tres empezaron a frivolizar con el asunto. «¿Ese era deseado?», le preguntaba Vallejo-Nágera. «A mí no me pidió permiso Tamara», seguía la broma Cruz. «¿Y no lo has denunciado?», preguntaba con ironía Pepe. Los periodistas insistían en si había guion o no en imágenes como la del vídeo. Rodríguez entonces respondía que «es imposible guionizar a Anabel Alonso». «Eso lo hacemos porque lo estamos pasando bien, nos queremos divertir y lo hacemos de cachondeo y con cariño», añadía Cruz.

Comunicado desde Shine Iberia: pic.twitter.com/ef6BrUkPA4 — Shine Iberia (@ShineIberia) September 7, 2023

«Eh -decía entonces Rodríguez-, tenemos miedo por esta temporada porque nos hemos dado cien mil picos... Con la que ha caído. Ni hecho aposta. La que nos va a caer». «Jesulín estaba muy besucón», confirmaba Cruz, mientras Vallejo-Nágera bromeaba con que «quieren llamar a Rubiales para el año que viene». Finalmente, Cruz zanjaba la polémica dejando claro que la imagen de Rubiales y la de Anabel no son comparables. «No se puede mezclar un momento de entretenimiento y de pasarlo bien, donde surgen estas cosas, con lo otro. No tiene nada que ver, aunque estéticamente lo parezca».