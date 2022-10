Vuelve a la pequeña pantalla la periodista Mariló Montero (Estella, Navarra, 56 años) como copresentadora en 'Todo es mentira' (lunes a viernes, 15:45 horas) durante la baja por maternidad de Marta Flich. La escritora compartirá mesa, en las tardes de Cuatro, con Risto Mejide y el resto de colaboradores, en un nuevo reto profesional con el que debuta en Mediaset después de una amplia experiencia profesional en TVE y Canal Sur.

-¿Cómo afronta su debut en 'Todo es mentira'?

-Con una ilusión de adolescente, pero con la experiencia de la madurez. Con mucha serenidad y dándole el valor que tiene, que es mucho. Tengo ganas de aprender de un nuevo formato al que yo no estoy habituada a trabajar. Los programas, afortunadamente, son distintos y está muy bien poder hacer algo diferente a lo que he hecho. 'Todo es mentira' tiene variaciones porque, además de contar las noticias con rigor y compartirlas con los contertulios para que vayan expresando sus opiniones, ya sean periodistas o políticos, tiene sentido del humor. Eso es un añadido de un gran valor. Es importante reírse de las cosas que están pasando en la actualidad y de las que uno sí se puede reír.

-¿Ha hablado con Risto Mejide?

-Somos personas adultas y maduras, y los dos tenemos una larga trayectoria profesional. Vamos a compartir un proyecto que, obviamente, es el de Risto, y yo vengo a sustituir a Marta Flich. Estoy al servicio del equipo. Las pocas veces que nos hemos visto ha sido en ferias de libros o cena con amigos compartidos. Nos miramos a los ojos y a las pupilas, por lo que yo creo que la sintonía con Risto es perfecta e ideal.

-¿Qué cree que puede aportar al programa?

-Pues igual el programa me da más a mí. Con tal de que la audiencia se mantenga y no se espante, con eso me vale. Igual puedo ganar yo más en 'Todo es mentira', por el enriquecimiento personal que me ofrece este nuevo formato. Cuando me dedico a trabajar, en cualquier cosa que haga, entrego mi disciplina, estudio, esfuerzo y lealtad.

-En las promociones bromea con que le va a quitar el puesto a Risto. ¿Ha llegado a Mediaset para quedarse?

-Mediaset y yo hemos tenido siempre una relación de deseo y de compartir trabajos. El momento ha surgido ahora con la sustitución de Marta y es lo que tengo firmado. Lo que pase en el futuro, ya os lo contaremos, si se produce en una vía o en otra.

Preparada para las críticas

-¿Por qué ha tardado tanto en regresar a la televisión nacional? ¿No encontraba un proyecto que le convenciera?

-Porque soy una fija discontinua y trato de manejar mis propios tiempos. Cuando me fui voluntariamente de las mañanas de TVE, a pesar de que me habían hecho la propuesta de renovar el contrato, cosa que agradecí, tenía otros deseos que cumplir y me fui a vivir a Estados Unidos. Creo que he tenido la suerte de poder manejar y controlar las cosas que he querido hacer en mi vida. Ahora estoy en España tranquila y centrada en retomar el pulso del trabajo en primera línea. Es el momento de retomar proyectos profesionales en la televisión a nivel nacional, con programas como 'Todo es mentira'.

-Con tantos años de trayectoria en televisión, ¿tiene más claro ahora sus límites profesionales?

-Se lo estás preguntando a la mujer que tiene 56 años y que lleva treinta y tantos de trabajo. Esos límites igual se los permiten muchos profesionales y hay muchas cosas que jamás haría yo. No sería desleal con quien me ha llamado y contratado en estos momentos, que es Paolo Vasile (consejero delegado de Mediaset). Me puede pedir lo que quiera a nivel profesional, que yo lo haré.

-¿Qué temas le preocupan como periodista y ciudadana?

-Me preocupa muchísimo el presidente que tenemos, que no se ajusta a la palabra ni a la verdad. Tiene a todo el país confundido, porque no cumple con la ley de transparencia. Hay muchas dudas sobre qué está haciendo con los fondos europeos, ¿por qué no explica Sánchez a dónde van? Entendemos que pueden estar dedicados a hacer carriles bicis o fomentar las persianas y las ventanas. O dedicarlos a otros asuntos que no son el fomento y el enriquecimiento del empleo, la creación y modernización de las empresas o su digitalización. Tenemos una amenaza con la sequía en España y hacen faltan millones para hacer desaladoras y generar un flujo hídrico. No veo que se esté haciendo. Me preocupa la despolitización de la Justicia. Que Sánchez esté pensando solamente en ganar las elecciones y no se preocupe de la inflación. Veo un empobrecimiento en las calles y es absolutamente tristísimo. El relato de las preocupaciones es infinito. Tener un presidente felón sí, es inaudito. También Zapatero tenía mayores similitudes con Pedro Sánchez, lo cual es muy preocupante.

-Sufrió muchos ataques en Twitter durante su etapa en TVE. ¿Se siente más preparada ahora para afrontar las críticas?

-Por experiencia y propio empirismo, tengo un microchip subcutáneo que me protege de todo tipo de críticas, sobre todo las que están fomentadas por los algoritmos. Las críticas son muy deseables y muy sanas leerlas y madurarlas. Cuando ves que son tonterías de debates que corren por las redes, pues estoy inmunizada.

-¿Cree que hay una cierta impunidad en las redes sociales?

Tenemos una cuenta pendiente, de hacer responsables a quienes te dicen barbaridades en internet para que tengan las mismas leyes que corren por las calles en la vía digital. Es muy fácil de resolver, bastaría con poner las identificaciones de todas las personas para que los algoritmos no sean repetidores y no haya linchamientos. A muchas personas vulnerables les puede tocar y hacerles muchísimo daño.