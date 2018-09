La casa en ruinas de ‘GH VIP 6’ abre sus puertas

Mónica Hoyos, presentadora y actriz

Verdeliss, la primera embarazada de ‘Gran Hermano’

Aurah Ruiz, una madre coraje

Asraf Beno, un míster Universo anónimo

Makoke, la mejor pagada

Suso, vuelve a la casa

El Koala, del corral a Guadalix

Darek, el ex novio de Ana Obregón

Aramís Fuster, la máxima autoridad del ocultismo

Oriana Marzoli, la veterana del mundo ‘reality show’

Míriam Saavedra, ex de Carlos Lozano

Techi, la última concursante confirmada

La historia de Techi con Isa Pantoja es muy curiosa y es que no solo es la ex cuñada, también es la ex mujer del padre de su hijo, Alberto Isla, y, a su vez, también es ex cuñada pero por parte de Isa ya que estuvo con su hermano.