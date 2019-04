La Cadena Ser prescinde del humorista David Suárez por sus comentarios contra las personas con síndrome de Down

Suárez, que colaboraba en el programa de Los40 principales ‘Yu, no te pierdas nada’ publicó el pasado jueves 18 de abril en su cuenta de Twitter el siguiente texto: « El otro día me hicieron la mejor mamada de mi vida. El secreto fue que la chica usó muchas babas. Alguna ventaja tenía que tener el síndrome de Down».

Tras estos hechos, la Cadena Ser ha decidido prescindir de Suárez, que no volverá a colaborar en ningún programa de la emisora. Desde Vodafone yu han censurado las palabras del humorista, y han asegurado que entre sus principios se cuenta el «profundo respeto a todos y todas por igual».

«Por ello, rechazamos enérgicamente cualquier comentario o acción que atente contra esos elementales principios. Principios tan sólidos que nos mueven a asumir responsabilidades aún cuando esos comentarios o acciones no se han producido ni en nuestro programa, ni en nuestros entornos», han añadido desde el programa.

Asimismo, recuerdan que quieren «rodearse de personas que entiendan y compartan esas ideas» y que, «de no ser así», no tienen cabida en el proyecto. «En Vodafone yu no hay cabida para quien no está a la altura de una sociedad como la nuestra: tolerante, diversa, abierta y solidaria», han apostillado.