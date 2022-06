«La historia y la arquitectura se siguen contando a través de figuras masculinas»

A las dos presentadoras de 'Los pilares del tiempo' las conocimos cuando la televisión todavía reunía a familias completas frente a la pequeña pantalla, con ficciones generalistas que tenían millones de espectadores. Es el caso de Lidia San José, que hizo sus pinitos en 'A las once en casa' y 'Ala Dina', ambas de TVE, y participó más tarde en la serie que Netflix dedicó al cantante Luis Miguel o en la divertida 'Paquita Salas'. Entre tanto, estudió Historia y desarrolló una cara desconocida para el gran público, pero que le ha servido para conducir este formato de La 2, producido en colaboración con Winwin Audiovisual, que se ofrece los jueves a las 22:00 horas y donde se pretende entender la arquitectura y el uso que han tenido los edificios a través de su historia.

«Me considero más actriz que historiadora, porque me he desarrollado más en esa faceta. Empecé en la tele a los once años», asegura la intérprete madrileña que reconoce, no obstante, que siente un cierto pudor a la hora de elegir una profesión entre las dos que se formó. «Es duro decir que soy actriz cuando hay profesionales de la categoría de Meryl Streep o Carmen Maura. Y como historiadora, me cuesta lo mismo. Hice una carrera y una especialidad, pero ya. Hay gente que dedica toda su vida a la historia, con investigaciones y doctorados», revela.

En 'Los pilares del tiempo' coincide con Leonor Martín, arquitecta y actriz, popular por su papel de Cova en la ficción 'Física o Química' (Antena 3) o en la extinta 'Acacias 38' (TVE). Desde la cadena pública buscaban a profesionales de la interpretación con una carrera alternativa relacionada con la arquitectura y la historia. Ambas no se conocían, pero la ilusión por el proyecto y la inexperiencia como presentadoras de televisión les unió. «El primer día lo hicimos por separado. Me tocó en Almagro y recuerdo muchos nervios porque nunca había hablado tanto a la cámara. Me equivoqué y escribí rápidamente a Lidia buscando una aprobación externa. Me dio el apoyo y consuelo que necesitaba», rememora Martín. «No dormí en la noche previa al primer día de grabación de la emoción porque íbamos a entrar en sitios donde las cámaras no suelen estar», añade, por su parte, San José.

Coinciden las actrices en qué no pueden elegir una entrega favorita, pero destacan el capítulo dedicado a la herencia andalusí en España. «Fue muy especial poder conocer la Alhambra subterránea. Al-Ándalus tiene algo muy particular y es que es el único lugar del mundo en el que han confluido tantas culturas que han dejado su arte, que se mantiene a día de hoy. Esa mezcla artística es uno de los mayores legados que tenemos en el país», afirma Leonor.

Porque 'Los pilares del tiempo' redescubre los edificios más emblemáticos de nuestro patrimonio con la ayuda de la tecnología de escaneado más avanzada. Para ello utilizan la novedosa técnica Lidar, que permite atravesar muros, entrar en cavidades subterráneas o partir los edificios en mitades para analizar sus estructuras, consiguiendo imágenes sorprendentes. En el capítulo de este jueves, el formato se adentra en la figura del Cid Campeador y seguirán el recorrido trazado en el Mio Cid. Con ayuda del escáner 3D, visitarán la Catedral de Burgos y la de Valencia o el Monasterio de San Pedro de Cardeña. «Me di cuenta de la suerte que teníamos de poder estar en este proyecto y conocer las tripas de los monumentos con las personas que mejor lo conocen», enfatiza la actriz de 'Física o Química'.

Mujeres en la historia

Las presentadoras, además, se implican en el desarrollo del programa y tienen «margen de libertad» a la hora de aportar contenidos o repreguntar a los expertos que pasan por el espacio. «Buscaban unos perfiles que tuvieran vinculación con la historia y la arquitectura para que no fuéramos simples presentadoras», apunta Leonor.

Un programa, en definitiva, que amplía la extensa oferta cultural de La 2 y con el que sus protagonistas también reivindican la figura de la mujer en la Historia, olvidada demasiadas veces en los libros de texto y documentales temáticos. «No nos han contado historias de mujeres. Ahora es cuando se empieza a revertir y a dar a conocer nombres, pero es algo que todavía hoy tenemos pendientes. La historia y la arquitectura se siguen contando a través de figuras masculinas», recuerda Martín, que reclama «diversidad» en proyectos audiovisuales históricos y arquitectónicos. «Siguen apareciendo los mismos personajes, los mismos tipos de arquitectura. Cuestiones que están muy vistas y para mí, incluso, hasta un poco anticuadas. La arquitectura es mucho más que esos grandes edificios y construcciones megalómanas», defiende.