Final de Operación Triunfo 2023: quiénes son los seis finalistas, horario y dónde ver la gala

'Operación Triunfo 2023' llega a su fin. El famoso concurso de televisión pondrá el broche final esta noche a partir de las 22:00 en Amazon Prime. Con Chenoa como maestra de ceremonias, hoy se conocerá el ganador o ganadora de esta edición, que se llevará un premio de 100.000 euros.

Naiara, Juanjo, Paul, Martin, Lucas y Ruslana son los seis finalistas que pelearán por alzarse con la victoria. En cuanto a la dinámica de la gala, en primer lugar cantarán los seis con una canción individual escogida por ellos. Una vez terminadas las actuaciones, se congelarán las votaciones y solo tres pasarán a la fase final, en la que los contadores de las votaciones se pondrán a cero y los concursantes volverán a cantar su canción de la gala 0. Después, solo quedaría conocer el triunfito que se alza con el trofeo y el cheque. Como invitadas estrella actuarán Ana Mena y Lola Índigo, que vuelve por la puerta grande a la que fue su casa a pesar de que fue la primera expulsada de su edición, OT 2017.

Naiara

No ha sido nominada ni una sola vez durante el concurso. El jurado le otorgó la máxima puntuación y fue la primera en convertirse finalista. Su voz ha sido durante todas las actuaciones perfecta y parte como una de las grandes favoritas. Esta noche cantará la mítica canción 'Sobreviviré' de Mónica Naranjo.

Juanjo

Otro de los artistas que nunca ha sido nominado por el jurado. Juanjo ha clavado vocalmente todas las actuaciones que ha realizado en OT desde el principio. Capaz de llegar a notas muy altas sin pestañear. Esta noche interpretará 'Without You' de Harry Nilsson.

Paul

Es el artista con el estilo más marcado de la edición. Ha apostado durante todo el concurso por la música urbana y desde luego ha encontrado su lugar. Para la final no iba a ser menos. Manu Guix destacó de él que era la primera vez que un concursante participaba tanto en la producción de la música. Para la final no ha sido distinto y ha escogido 'Baby Hello' de Rauw Alejandro, que ha versionado a su manera y ha incluido un tango.

Martin

Los profesores le han calificado como uno de los artistas más talentosos de la edición. Y aunque es de los más jóvenes tiene una gran presencia escénica y acapara todas las miradas cuando canta. A pesar de que en la valoración del jurado de la gala 10 obtuvo la peor nota, decidieron hacerle finalista en la pasada gala. Esta noche interpretará 'Golden Hour' de Jyke.

Lucas

Pasó a la gran final gracias a que los profesores le salvaron en la última gala. Noemí Galera le dijo que era «un artista muy versátil» y que era uno de «los que más había evolucionado durante la edición». En la gala de esta noche cantará 'Pillowtalk' de Zayn.

Ruslana

La benjamina de la edición, pero una de las artistas más versátiles. Se ha atrevido con todo y casi siempre le ha salido bien. Ha interpretado desde 'miamor' de Aitana, pasando por 'Let me out' de Dover, hasta su icónica 'Slowmo' de Chanel. El público la pasó a la final en la última gala y también es una de las favoritas desde el principio. Para esta noche ha escogido 'Zombie' de The Cranberries.

Para finalizar, los 16 concursantes de la edición cantarán el himno que han compuesto durante estos tres meses, 'Historias por contar'.