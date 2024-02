¿Cómo se mide hoy en día el éxito de una serie, una película o un programa?

Los tres fenómenos más relevantes del audiovisual español en este curso 2023-24 se han gestado en plataformas. La serie más aplaudida y premiada -'La Mesías' de los Javis- es una producción de Movistar. La película más reconocida -'La sociedad de la nieve' de Juan Antonio Bayona- se rodó gracias a Netflix. El programa que ha generado mayor atención -la nueva edición de 'Operación Triunfo'- se ha podido seguir a través de Prime Video. Ahora bien, ¿se pueden traducir estos éxitos a cifras totales e irrefutables? Eso es más complicado, teniendo en cuenta la opacidad con la que funcionan las plataformas.

Esto abre un debate. O, mejor dicho, lo alimenta, porque el debate está abierto desde hace años, desde que las televisiones convencionales tienen que repartirse el mercado con los nuevos operadores. Y el modo de calcular lo que funciona en un lado y otro no es el mismo. Mientras que para algunos productos se usan las mediciones de audiencia tradicionales, a otros les vale con triunfar en aspectos tan intangibles como la conversación social.

¿Cómo se mide un éxito hoy en día? Pues no exactamente como hace diez años, sin ir más lejos. Si fijamos la vista en 2014 podríamos decir sin ninguna duda que las dos series más exitosas fueron 'El tiempo entre costuras' y 'El príncipe'. La primera obtuvo con su último episodio casi un 28% de cuota de pantalla y 5.500.000 espectadores, mientras que la segunda dijo adiós, con un 33,3% de 'share' y ante 6.290.000 seguidores. Cifras indiscutibles. Ese mismo año se estrenó 'La Voz Kids', que en su gala final atrajo a cinco millones de personas.

Esos datos ya no los alcanza la televisión lineal. La tarta está mucho más repartida y superar el millón de espectadores ya es una proeza. A esa realidad hay que unir el hecho de que ha de lidiar con una competencia que juega en otras ligas. Plataformas como Netflix o HBO publican sus propias listas semanales con los títulos más vistos, aunque los criterios no son del todo claros. El caso es que muchos especialistas y usuarios se hacen eco de estos rankings, lo cual contribuye a esa sensación de éxito de determinados productos. Las campañas publicitarias también influyen. Porque muchas veces que algunas series, programas y películas acaparen portadas, presencia en medios y apariciones en redes tiene bastante que ver con el dinero del que dispone para su promoción. Todo esto hace que sea más difuso discernir los valores reales de cada producción.

Tres de las actrices de 'La Mesías'. RC

Analicemos los fenómenos más recientes. ¿Cuánta gente ha visto 'La Mesías', la serie protagonizada por Macarena García y Roger Casamajor? No podemos ser tan categóricos como lo hemos sido con las cifras de 'El tiempo entre costuras' o 'El Príncipe'. ¿La han seguido más personas que a 'Entre tierras', la última apuesta de ficción en abierto de Antena 3? No sabríamos decirlo. De esta podemos afirmar que el pasado jueves congregó a casi 1.300.000 espectadores, según el informe diario que realiza Kantar Media, acordado por las cadenas y aceptado por los anunciantes. Pues bien, esta empresa no audita los proyectos de Movistar, Netflix o Disney, con lo que conocemos de ellos es, prácticamente, lo que las propias plataformas proporcionan o por herramientas menos avanzadas.

Una de estas serían los VOD Ratings, sistema de medición del consumo bajo demanda que recopila datos de once países europeos: Alemania, Reino Unido, Francia, Italia, España, Dinamarca, Holanda, Polonia, Suecia, Finlandia y Noruega. En nuestro país sus conclusiones se extraen de 40.000 panelistas. Esta empresa sí situó a 'La Mesías' en los primeros puestos de sus listas en los meses de noviembre. Lo que no es posible fijar con exactitud es si ha logrado más audiencia o menos que 'Entre tierras' o 'Cristo y Rey' (que ha tenido varias vidas, en abierto y en plataformas).

Pero eso da igual, porque los éxitos ya no se construyen en base a una única cifra. Ahora hay otros baremos en los que fijarse o a los que agarrarse. Movistar está más que satisfecha con la serie de los Javis porque ha acercado la marca a un público joven al que es difícil de llegar y que les interesa atraer a su catálogo. Y además le ha otorgado un enorme prestigio gracias a los galardones obtenidos en los Forquéo en los Feroz, donde arrasaron en todas las categorías.

Impacto de 'Operación Triunfo'

También Prime Video está contenta con los resultados de la última edición de 'Operación Triunfo', que tras pasar por TVE y Telecinco ha desembarcado en la plataforma de Amazon. Esta considera que la inversión en el formato ha merecido la pena por el impacto logrado con el público entre 15 y 34 años pero no ofrece más cifras. ¿Sabemos cuántas personas han visto cada lunes en directo las galas? No. ¿O cómo ha ido evolucionando la audiencia a medida que pasaban las semanas? Tampoco.

Estas dos métricas medían hasta ahora lo que era un éxito o un fracaso. Recordemos que la pasada edición de 'OT', que se emitió en TVE en 2020, se consideró un «fracaso» relativo, porque tuvo una media de 1.655.000 espectadores (por debajo del 1.960.000 de 2018 o de los 2.549.000 de 2017) y un 12,2% de cuota de pantalla (también por debajo del 16,4 y 19,7 de las promociones anteriores).

Tres concursantes del 'talent' musical de Amazon. RC

Desconocemos si el 'OT' de 2023 está por encima o debajo de estos datos. La empresa SigmaDos ofreció unas cifras en diciembre tras el arranque del concurso, pero había que cogerlas con pinzas porque el número indicado no especificaba si eran usuarios que habían pasado en algún momento por el programa o lo habían visto de principio a fin, o si se referían solo a España o a todos los países con oferta de Prime.

Lo que sí debemos reconocer es que 'OT' ha vuelto a acaparar la conversación social, sobre todo en un fragmento de la población, en el más joven. Y ha conseguido un impacto enorme en redes sociales. Según una información de Vertele 'OT 2023' acumulaba «hasta su décima gala 718,9 millones de visualizaciones de vídeo entre Youtube y TikTok, frente a los 336,1 millones de 2020». Esta repercusión se ha traducido en escuchas en Spotify, en largas colas en las firmas de discos, y en entradas agotadas para la gira que los concursantes efectuarán en los próximos meses.

La edición culmina este lunes 19 de febrero y faltará por ver qué ocurre con los participantes. Lo que está claro es que Naiara, Lucas, Paul, Juanjo, Ruslana o Martin han logrado emular las dosis de popularidad de anteriores generaciones, como la de Amaia, Aitana o Alfred o la primigenia de Rosa, Bisbal o Bustamante, aunque el impacto de cada una de ellas no se pueda comparar porque los tiempos y los parámetros han cambiado sustancialmente.

Un caso digno de estudiar es el de 'La sociedad de la nieve', la vencedora de los últimos Goya. Que obtuviese 12 estatuillas y se convirtiera en la tercera más galardonada en la historia de estos premios ha sido el espaldarazo definitivo para que la consideremos la película española de la temporada. A esto también ayuda, por supuesto, las dos nominaciones alcanzadas para los Oscar. Se ha generado la «obligación social» de ver la peli.

Una imagen de 'La sociedad de la nieve'. RC

Lo significativo de este filme es la falta de transparencia de Netflix con los datos. El último trabajo de Juan Antonio Bayona se estrenó en salas el 15 de diciembre de 2023, antes de incluirse en el catálogo del servicio de streaming el 4 de enero de 2024. Las dos principales cadenas de cine de nuestro país, Yelmo y Cinesa, se negaron a programarla puesto que reclamaban un periodo más prolongado de exclusividad antes del paso a plataformas. Esto obligó a este título a salir con apenas 110 copias frente a las 500 de 'Ocho apellidos marroquíes', que se había proyectado en fechas similares. ¿Cómo funcionó durante sus primeros días de exhibición? Netflix prohibió la difusión de recaudaciones y hubo que esperar a que el ICAA (Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales) los hiciera públicos. Algunos artículos se aventuraron a hablar de «pinchazo» pero no había motivos fehacientes para usar ese término. Además faltaba por llegar el salto al catálogo y la repercusión de los galardones.

Lo primero ocurrió hace mes y medio y desde entonces se ha situado entre lo más visto en varios países del mundo. Siempre según la plataforma -así que es una cuestión de fe- es la segunda película de habla no inglesa más vista de su historia (200 horas de visualizaciones). Bayona, en la entrega de distinciones de la Academia, reivindicó que su trabajo ha sido visto por 150 millones de espectadores en todo el mundo y que ha llegado a 450.000 espectadores en las salas. Estos últimos números coinciden con los proporcionados por el ICAA, que meses después del estrenó sí apuntó el número de entradas vendidas.

Pero de nuevo la sensación es de que no se conocen al completo los datos, de que no se puede comparar de igual a igual con otras películas porque su distribución es distinta, y que las diferentes variables complican sacar conclusiones firmes. Hay muchos cinéfilos que la han disfrutado, antes de que se indicasen cifras se hablaba mucho de ella y ya se elevaba a la categoría de fenómenos, algo que no se ha considerado con otros títulos nacionales relevantes actuales como '20.000 especies de abejas' o 'Un amor'.

Los tiempos cambian. Los éxitos también. Hay que tomar perspectiva y distancia para identificar las modas y para cuestionar la trascendencia de algunas obras audiovisuales paridas recientemente. Es complicado no dejarse llevar por los titulares, por las apariciones en redes y por las críticas entusiastas. No obstante en todas ellas se ha desatado la tormenta perfecta, porque han vivido circunstancias realmente especiales que les han favorecido y que les permitirán pasar a la posteridad. La posteridad ahora levanta la vista más fácilmente para dejar pasar a nuevos inquilinos.