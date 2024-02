De Marisol a Aitana: la evolución 'de niñas a mujeres' de las artistas

A lo largo de la historia, se han sucedido los casos en los que artistas femeninas han triunfado desde muy pequeñas y se han convertido en icono para muchas generaciones. Unos años después, en una transformación natural, han evolucionado de ese papel de 'niñas' a otro más maduro y adulto. Tradicionalmente, estos cambios han sido muy criticados por la sociedad, a la que le cuesta asumir el cambio. Los ejemplos más sonados son Marisol, pasando por Britney Spears para terminar con Aitana.

Aitana es una artista de récords. Casi todo lo que hace se convierte en tendencia y su último hito no ha sido otro que lograr llenar el Santiago Bernabeu en tan solo tres días. Una hora y media teniendo en cuenta solo la venta general y no la preventa. La artista española, de 24 años, conocida por su participación en el programa de Operación Triunfo 2017, se encuentra inmersa en una nueva era musical a la que ha denominado 'alpha', a la que no le ha faltado la polémica por el cambio.

«Aitana parte de ser la benjamina en un programa de televisión de consumo masivo en el que asume un rol de hermana pequeña dentro de la Academia, nosotros, como espectadores, vemos cómo va saliendo de su cascarón», apunta Elena Rosillo, profesora del grado de musicología y del máster en investigación en música de la Universidad Europea.

2017 Teléfono Aitana 2023 miamor Aitana «Se la había enmarcado dentro del mal llamado 'tontipop', término despectivo para hablar del pop con letras más infantiles... ...y cuando ha querido usar el pop actual, un pop repleto de referencias electrónicas, ha sido criticada» asegura Alba García, crítica musical. AUX STEP FOR JS

Durante su gira, la artista ha mostrado esa evolución musical encima del escenario. La polémica llegaba con la coreografía elegida para la canción 'miamor' que Aitana canta con el artista mallorquín Rels B. Una Aitana muy empoderada, sensual y provocadora sacó a relucir en todos los shows del tour sus pasos más prohibidos, muy alejados de la imagen que proyectaba al salir de la academia cuando solo tenía 18 años. Si bien, la canción es también muy sugerente, en el estribillo los artistas entonan: «y terminó bailando encima de mí, pasamos toda la noche jugando».

«La performance en escenario es buena porque capta la atención. Rauw Alejandro durante su 2/Catorce hacía un baile con carácter sexual que se popularizó al instante y se convirtió en un trend en redes sociales en poco tiempo. El motivo es esencialmente el machismo: en la propia industria musical y en el público. Aitana tras Operación Triunfo se convirtió rápidamente en un producto: colonias, pósters, etc. y con un público mucho más infantil. Por eso sorprende este cambio en su actitud, y por eso no es aceptado», destaca Alba García, crítica musical en 'Muzicalia'.

Marisol, de 'niña prodigio' a portada de Interviú

En el caso de la popular 'niña prodigio', Marisol, todos los españoles fueron testigos de ese cambio en la pantalla, conquistó a todo el público con sus películas convirtiéndose en un fenómeno social de los años 60 y revolucionó a todo un país con su aparición en la portada de Interviú.

1960 Un rayo de luz Marisol Saber más 1983 Rota Pepa Flores A raíz de su éxito, se puso en marcha toda una estructura publicitaria y de promoción muy poco habitual en esa época. Desde discos y cromos hasta una muñeca con su nombre, igual que tiene ahora Aitana. AUX STEP FOR JS

«La evolución me parece fascinante porque resume la propia historia de nuestro país desde los años del desarrollismo franquista a la conquista de la libertad. Ella refleja en espíritu esa evolución y cierta rebeldía, porque la carrera de Marisol es una reconquista de su identidad perdida, desde la niña prodigio al último de sus discos que firma ya como Pepa Flores, desde las canciones de Algueró (tómbola) a las de Luis Eduardo Aute (quiero perderme en tu cuerpo)», asegura su biógrafo Luis García Gil, autor del libro 'Marisol, Pepa Flores corazón rebelde'.

El desmelene de Miley Cyrus

Algo parecido le ocurrió a Miley Cyrus y su cambio de chica Disney en la serie 'Hannah Montana' a la cantante Miley Cyrus. «Miley enfrentó el papel de Hannah Montana con entusiasmo y cariño. La historia de una simple chica que cuando se pone una peluca es una estrella mundial comenzó a hacerse realidad en su vida real, y el desarrollo de la propia serie le permitió abandonar a Hannah con el sentimiento más nostálgico posible», señala García. Tanto sus videoclips como sus actuaciones encima del escenario cambiaron radicalmente y una de las actuaciones más polémicas en el mundo de la música fue la suya en los MTV Video Music Awards de 2013.

2006 The Best of Both Worlds Hannah Montana 2013 Wrecking Ball Miley Cyrus En Hannah Montana: La Película, pudimos observar la última aparición del personaje. En una escena, una niña le suplicaba a Miley seguir siendo Hannah; a lo que Miley respondía que ya no podía. AUX STEP FOR JS

«La madurez de Miley había llegado en ese momento, muchos años antes de lo que consideran los medios que fue (el momento twerking en los VMAS o Wrecking Ball). El videoclip de Wrecking Ball causó un impacto generacional enorme. Prácticamente incomprensible a día de hoy, pues el videoclip no provoca actualmente ningún shock o elemento nunca visto», asegura García.

Miley creció en una familia de artistas y sabía perfectamente cómo funcionaba la industria. «En mi opinión, está muy bien asesorada y sabe a lo que se enfrenta. Saben manejar su poder y su capital cultural y erótico a su favor», destaca Rosillo.

Britney Spears, la desprotegida

Este es el caso de una artista que nunca estuvo protegida ni apoyada por su entorno, y eso la condicionó toda su carrera musical. Sus primeros dos álbumes 'Baby One More Time' y 'Oops! I did It Again' la encumbraron como la estrella pop del momento. «Su estética inocente, virginal e infantil fueron las características esenciales que definieron a la artista», señala García. «El caso radicalmente opuesto al de Cyrus: Britney nunca supo cómo manejarse en la industria», destaca Rosillo.

1998 Baby One More Time Britney Spears 2013 Me Against the Music Britney Spears ft. Madonna Fue la tensión entre la castidad y la sexualidad lo que la convertía en un producto tan atractivo. AUX STEP FOR JS

«No fue hasta su cuarto álbum de estudio, In The Zone, cuando Britney reflejó su deseo de ser considerada una mujer adulta. Se había besado con Madonna en los MTV Video Awards de 2003 y la gira del disco continuó con las polémicas de sexualización. 'Toxic', perteneciente a este disco, fue su primer video censurado por contenido sexual», analiza García.

La magia de Selena Gómez

La actriz pasó de ser protagonista en una serie de Disney, 'Los Magos de Waverly Place' (2007-2012) a madurar y hacer canciones para un público más adulto. Sin embargo, su carrera estuvo marcada por muchas polémicas infundadas. «La industria necesitaba una artista con una apariencia latina para diversificar su mercado en este sector, por lo que el caso de Selena Gómez les vino muy bien. Cumplió su papel de niña a mujer a través de la sexualización, pero desde un punto de vista de mujer latina, recuerda Rosillo.

2007 Los Magos de Waverly Place Selena Gomez 2013 Stars Dance Selena Gomez 'Stars Dance', su cuarto álbum, tuvo un recibimiento muy positivo, pero, su tour mundial fue cancelado. Selena aseguró que «necesitaba tiempo para sí misma». AUX STEP FOR JS

Poco después se reveló que la cantante iba a terapia y la prensa asumió que estaba siendo rehabilitada por drogas o alcohol, mientras, su ruptura con Justin Bieber se hacía pública y fue duramente criticada por haber ganado peso. Tiempo después ella misma confirmó que padecía lupus y estaba siendo tratada con quimioterapia.

Factores económicos

Uno de los principales factores a tener en cuenta es si estos cambios se traducen en ingresos económicos o no y si los fans de estas artistas aceptan o no los cambios que tienen.

«Dudo que exista un perjuicio real por hacer un baile más sexual o una música más electrónica, pero con las redes sociales todo parece muy importante un día, y al siguiente desaparece. Los medios se llenaron de vídeos y noticias sobre su baile; ahora, ella ha continuado con su gira», señala García.

«El equipo de Aitana no da puntada sin hilo, lo cual es de admirar actualmente, dado que los ejemplos de 'paso de niña a mujer' en la industria española han resultado ser, en su mayoría, fatídicos: Marisol, Maria Isabel, Melody... todas muñecas rotas. En el caso de Aitana, creo que se ha visto beneficiada de no haber partido de una popularidad más temprana y haber entrado en la industria ya con la cabeza preparada para asumir lo que se le venía encima», expresa Rosillo.

Por su parte, García Gil asegura que en cuanto a Marisol, «ella toma conciencia de las dimensiones de su personaje. Claro que sufre el contexto en el que ha de moverse desde niña, pero nunca fue un juguete roto como otros niños prodigio. Supo evolucionar en su carrera con inteligencia a pesar de las circunstancias».

Otro de los grandes debates que ha surgido es si el público acepta estos cambios o si por el contrario, las artistas pueden perder sus seguidores durante el cambio. También si las críticas vienen de sus seguidores más fieles o por el contrario, de haters en redes sociales.

«Los ejemplos de 'paso de niña a mujer' en la industria española han resultado ser, en su mayoría, fatídicos» Elena Rosillo Profesora del grado de Musicología y del máster en Investigación en Música de la Universidad Europea

«En el mundo musical y sobre todo en el pop, está muy presente el concepto 'era' para referirse a un sonido, estética y corriente artística que seguirá el artista durante toda la vida útil de un álbum. Los fans del pop están acostumbrados a estos cambios, y de hecho, los exigen. La 'era' puede gustar más o menos, pero esto no significa que pierda fans, el concepto es aceptado y aunque no guste la música te podrá llamar la atención los estilismos, el show, las letras o su performance», asegura García. Por otro lado, «en el caso de fans adultos que ya encuentran forjada su evolución, no suelen ver bien que el artista sí lo haga», destaca Rosillo.

Diferencias entre mujeres y hombres

«Cada caso es distinto y el caso de Marisol es muy particular por todo lo que supuso su personaje de niña en el cine español de la época con la voracidad de un productor como Goyanes que la controlaba en todos sus movimientos. El franquismo y la instrumentalización de su figura responde a un momento histórico que nada tiene que ver con el de las artistas citadas», declara García Gil.

«Si Ed Sheeran saliera haciendo los bailes de Aitana sorprendería, pero la crítica y la misoginia sería reemplazada por shock y memes» Alba García Crítica musical en 'Muzicalia'

La industria musical es uno de los ámbitos en los que más polémica existe actualmente sobre si son tratados de igual manera los hombres y las mujeres. «La vara de medir en cuanto a las performances masculinas y femeninas está completamente desbalanceada. No hay más que ver como a las mujeres se les exige un pleno show lleno de coreografía, luces y acción; mientras hombres salen con su guitarra y sin camiseta y ambos reciben la misma atención. Si Ed Sheeran saliera haciendo los bailes de Aitana sorprendería, pero la crítica y la misoginia sería reemplazada por shock y memes en internet», afirma García.

En cuanto al ámbito de la madurez de los artistas, a las mujeres se les exige de manera diferente que a los hombres. «Parece que la única forma que encuentra la industria del espectáculo de representar la madurez femenina es a través de su sexualización y desnudez. En el caso de los hombres, no se ven obligados a dar este paso. Pueden pasar de ser niños prodigio a jóvenes frikis intelectuales o sensibles que compongan sesudas canciones de autor. Las mujeres, no. Ellas se deben mostrar como productos sexualizables. Y, por supuesto, cumpliendo un determinado patrón físico», asegura Rosillo.