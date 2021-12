La felicitación navideña más especial de Ana Rosa Quintana

En la que sin duda es una de las Navidades más difíciles de su vida, Ana Rosa Quintana no ha querido dejar pasar la oportunidad de felicitar estas fechas a sus fieles seguidores. La presentadora, que hace semanas anunció que padecía cáncer de mama, ha colgado este 25 de diciembre una imagen en su Instagram con la que además que mostrarse en plena forma, lanza un mensaje a sus seguidores. «¡¡Feliz Navidad!! Fuerza, Salud y Armonía para todos», proclama.

En la imagen se puede ver a una Quitana sonriente colocando los adornos en el árbol de Navidad. La estrella de las mañanas de Telecinco, que ha dejado su programa en manos de Sonsoles Ónega, tiene 65 años y es la segunda vez que se enfrenta a esta dolencia. Así lo confesó ella misma el pasado día 2 noviembre, cuando hizo público su diagnóstico. Entonces, se mostraba totalmente optimista: «Sé que me voy a curar».

Pese a que ahora no esté presentado su magacín, sigue al pie del cañón, tal y como prometió entonces. Lo demuestra con fugaces apariciones en sus redes sociales. «Voy a hacer una vida lo más normal posible y seguiré trabajando detrás de las cámaras y en la productora, esto es un bache, una prueba». La periodista ya superó esta enfermedad en 2010. «Fue en julio, justo cuando empezaba mis vacaciones. Me operaron el 2 de agosto. Tuve el mejor de los diagnósticos, era un cáncer de grado 1 y decidí que no existía en mi vida. Sé que hay otros tipos de cáncer más duros y de otro tipo».