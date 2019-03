El matrimonio Rivera y Juanmi, finalistas de ‘GH Dúo’

Maite, madre de Sofía: Con tres puntazos nomino a Alejandro Albalá, porque pienso que le ha hecho la vida imposible a mi hija dentro del programa, la ha hecho sufrir muchísimo. Con dos, no tengo nada en su contra, pero quiero verlos en la palestra a los dos juntos y que la audiencia se decante por uno o por otro, por eso se los doy a Kiko Rivera. Y con uno a su mujer, a Irene. También porque a ninguno le ha temblado la boca para nominar a mi hija.

Blanca, amiga de Kiko: Con un punto a María Jesús, con dos puntos a Juanmi y con tres a Sofía. María Jesús, te nomino con un punto porque dices que vas de cara, pero Kiko cuando salga verá todo lo que has dicho de él en el confesionario. Juanmi, no tengo nada contra ti, pero me apetece mucho que Kiko llegue a la final con las personas que quiere, así que te doy los dos puntos por descarte. Tres puntos para Sofía porque es un rival muy fuerte y yo creo que ayer os vi a todos, a ti y a la familia, muy cansados, entonces van para ti.

Paz, madre de Alejandro: Con un punto a María Jesús, porque a otros no los quiero votar, por descarte. Con dos puntos a Juan Miguel, porque normalmente se suelen ceder puntos entre ellos, así que bueno, para él. Y los tres puntos para Sofía, por razones obvias y porque veo el 24 horas y no se me escapan muchos detalles que a los que estáis dentro sí, pero a mí no.