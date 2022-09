Cobra, la cuenta

El regreso de Larusso y compañía fue uno de los golpes de nostalgia más bonitos que nos ha dado la televisión. La primera temporada de 'Cobra Kai' es una maravilla tan humilde como luminosa. Rescatar la historia de 'Karate Kid' desde la perspectiva de Johnny Lawrence es una genialidad que no ha hecho más que engrandecer la saga original. Además, ha sido puerta de entrada de los jóvenes y nexo de unión entre padres e hijos. Sin duda, un hermoso lugar en común. Pero yo ya no quiero más.

No digo ni que sea mala ni que se están cargando la historia ni nada parecido. Digo que yo no puedo más y que me bajo del carro. Es la primera vez que me pasa algo parecido. Hasta la fecha he visto todas las entregas de series y películas que extienden sus oportunidades por cualquier recoveco. Y las he visto alegre y dispuesto. Vaya, que las disfruto mucho. Pero en el capítulo cinco de la última temporada de 'Cobra Kai', sin embargo, me sorprendí retorciéndome en el asiento, incómodo como nunca. ¿Por qué estoy viendo esto?, me pregunté.

Y ahí me quedo. Siempre le tendré un cariño especial a la serie, pero es que, tal y como va el asunto, no espero más. Si hay nuevos cameos o escenas interesantes, las buscaré para verlas, por curiosidad. 'Cobra Kai' ha terminado para mí y no pasa nada. No hay que odiar, no hay que maldecir, no hay que lamentar. Y esto es lo que deberían hacer todas esas personas que, no sé por qué, gastan una energía desmesurada en criticar, con mala baba, todo aquello que no es lo que querían ver.

Qué se yo, 'Los anillos de poder' o 'Hulka', por ejemplo. Es sencillo y fácil: no hay obligación de verlas. Hay obligación de respetar.