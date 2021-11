Los canarios, protagonistas en 'La isla de las tentaciones 4'

La cuarta temporada de La isla de las tentaciones ya ha llegado. Telecinco ha emitido este miércoles el estreno del formato que continúa con la misma fórmula: cinco parejas pondrán a prueba su relación mientras 20 solteros y solteras intentarán que caigan en la tentación.

En esta edición continúa Villa Playa, pero Villa Montaña ha sido sustituida por Villa Paraíso, que ha enamorado tanto a concursantes como a espectadores.

Aunque algunos espectadores han destacado la sobreactuación de los nuevos inquilinos de las villas y la impresión general está dividida, el programa ha ido directo a la primera posición de las tendencias de Twitter.

El programa terminó dejando como protagonista a Alejandro que se desesperó cuando la canaria Tania le dijo que habían estado en el jacuzzi todos y él no entendió porqué lo había hecho: «Yo no he tenido ganas de meterme en ningún jacuzzi», gritó y ella se echó a llorar. «Perdona, perdona, no tendría que haber reaccionado así», le decía él al ver que ella se iba y su último momento iba a ser así.

Ese fue el final de una primera entrega que promete romper los esquemas de los participantes y de los espectadores.

Ellos y ellas son los protagonistas de la nueva temporada:

- Josué y Zoe (Marbella): 6 meses juntos

Josué (26) y Zoe (22) se conocieron en el programa Mujeres y Hombres y llevan 6 meses juntos. Tras un inicio complicado, marcado por los celos y las traiciones, esta explosiva pareja llega a La isla de las tentaciones para poder avanzar en su relación y dejar sus miedos atrás.

- Alejandro (31) y Tania (23) llevan dos años de relación.

El Mister España 2015 y exconcursante de GH VIP 4, conoció a la que considera la mujer de su vida en un certamen de belleza, donde ella participaba como candidata y él como jurado. En aquel momento se inició una conexión que un año después se consolidaría dando comienzo a su relación.

Alejandro y Tania aseguran que su pareja es absolutamente perfecta y que no hay nada ni nadie que pueda con ellos hasta el punto de tener como único objetivo en la isla, demostrar que cuando hay amor, no existe tentación.

- Darío y Sandra (Alicante) - 1 año y medio juntos.

Su inicio fue dispar. Mientras que Darío se enamoró perdidamente de Sandra, ella tuvo dudas respecto a él, aunque finalmente terminó por descubrir que sus sentimientos eran más fuertes de lo que pensaba.

Actualmente, aseguran que su relación vive uno de sus mejores momentos, aunque Darío sigue creyendo que para avanzar necesita que Sandra confíe plenamente en él mientras ella se ve incapaz de olvidar la fama de mujeriego que arrastra el que ahora es el hombre de su vida.

-Nico (22) y Gal·la (24) llevan dos años y medio de relación.

Nico, futbolista profesional, conoció a Gal·la y se enamoró completamente de ella y, aunque a Gal·la también le gustó, su relación no comenzó como él habría querido. Gal·la entendió que su historia no iba en serio hasta el punto de ser desleal a Nico con dos de sus compañeros de equipo. Esta traición supuso un antes y después para ellos y especialmente para Gal·la que terminó por darse cuenta de que realmente estaba enamorada de él.

- Álvaro y Rosario (Elche), ¿?

Álvaro Boix y Rosario Cerdán son los dos jóvenes que La isla de las tentaciones se guarda como quinta pareja sorpresa de la edición. A diferencia de temporadas anteriores, donde hubo como mínimo cinco dúos de concursantes de inicio, en esta cuarta la pareja de Elche dará la sorpresa en algún momento, entrando como participantes de pleno derecho sin la necesidad de que dos de los «oficiales» abandonen la aventura.

Sandra Barneda, el timón de la isla

El timón de la experiencia lo llevará una temporada más Sandra Barneda, la 'capitana' del barco desde que asumió el cargo en la segunda edición tras la salida de Mónica Naranjo. Desde entonces lleva dos temporadas del formato original -esta es su tercera- y una de la secuela La última tentación.