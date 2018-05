Amaia y Alfred con 'Tu canción', entre las 10 primeras posiciones de Eurovisión

La ganadora de este año sería la representante de Israel, Netta, con su tema 'Toy' (12,3% de posibilidades de ganar), seguida de Alexander Rybak con 'That's how you write a song' por parte de Noruega (11,9%) y Jessica Mouboy desde Australia con 'We got love' (11,7%).

Tras el top tres, las candidaturas con mayores posibilidades de alzarse con la victoria son las de Bulgaria (9,9%), Francia (9,4%), Estonia (8,3%), República Checa (7,1%), Chipre (5,8%), Suecia (5,4%) y España (5,3%).

Bing utiliza los grandes volúmenes de datos generados en búsquedas y en redes sociales para realizar las predicciones sobre el certamen. Así, ha recordado que el avance del festival, así como las semifinales de la próxima semana (8 y 10 de mayo) serán clave para perfilar estas predicciones.

Amaia y Alfred ya se encuentran en Lisboa (Portugal) donde esta tarde tendrán su primera toma de contacto con el escenario a las 16.15 horas (hora local), y contarán con treinta minutos para hacerse con las dimensiones del Altice Arena --con capacidad para 83.000 espectadores- -que servirán para las primeras pruebas de sonido, luces, posiciones.

Los representantes de todos los países participantes ya se encuentran en Portugal realizando los ensayos definitivos antes de las semifinales y la gran final que tendrá lugar el próximo sábado, 12 de mayo.