«Estamos acostumbrados a una televisión que es todo postureo y artificio»

De nuevo, la familia se reúne para jugar y contestar a preguntas curiosas en la quinta temporada de 'La casa de los retos'. El presentador David Moreno (Logroño, 1989) repite al frente de este formato de Boing (lunes a jueves, 20:20 horas), el canal infantil de Mediaset, que se ha convertido en un programa imprescindible para muchos niños. En su anterior edición, el espacio promedió un 15,8% de cuota de pantalla entre los espectadores de cuatro a doce años.

–¿Qué novedades trae la quinta temporada?

–La novedad más importante de 'La casa de los retos' son los concursantes. Son los protagonistas, pero también hemos ido modificando cosas sin cambiar la esencia del programa. Somos un espacio familiar lleno de diversión. Apostamos más por el humor y los chistes malos que cuento yo (risas). Nos hemos renovado con juegos nuevos y más grandes, llenos de pringue, y sin olvidar los clásicos como 'Huevo splash'.

–¿Nota que cada vez se presentan más familias?

–Lo que noto, sobre todo cuando me encuentro con los niños por la calle o con espectadores en presentaciones de mi libro, es que quieren ir a concursar a 'La casa de los retos'. Todos están muy pendientes de cuándo se abre el casting y comienza la nueva temporada, y si consiguen ir con sus familias a participar. Es más como un sueño colectivo.

–En estas cinco temporadas que lleva el programa en emisión, ¿ha cambiado la forma en la que los niños se enfrentan al concurso?

–El perfil de los niños es más o menos el mismo, pero es verdad que cada vez se familiarizan más con el programa. También me he dado cuenta de que hay más niños expertos en 'La casa de los retos'. Llegan incluso a estudiarse las preguntas del juego de mesa, por si acaso les cae alguna. Conocen la mecánica y prácticamente no hay que explicarles nada, porque lo importante para ellos es que se diviertan. Los nuevos que vienen se olvidan más de la competición y lo ven como un evento único e irrepetible que van a vivir con sus familias. Les da igual ganar o perder.

–¿Qué tal es trabajar con padres y sus hijos en el plató?

–Son geniales y se implican muchísimo. Se ve mucho amor de familia. En el programa en casa quizás no se nota tanto. Acabo enamorado de sus relaciones y de lo bien que se llevan, o cómo se apoyan entre ellos. Aquí hay padres de todo tipo, muy tímidos con el qué dirán en el trabajo, pero se les olvida cuando están en plató porque se lo quieren pasar bien. Vienen sin prejuicios para disfrutarlo con sus hijos y hacerles feliz.

–Ya sabe que en otras competiciones los padres no se llevan tan bien…

–Para nosotros es prioritario que haya buen rollo. Los concursantes se olvidan de que están concursando y se centran en apoyar a sus compañeros. Se lo ponen fácil unos a otros. Los niños son muy buenos compañeros y se forjan muchas amistades. Hacen hasta quedadas entre ellos fuera del programa, como si fuera un campamento de verano.

–¿Cuál es la clave para que 'La casa de los retos' sea de los pocos contenidos de producción propia que aguantan en la TDT?

–La clave es que todo lo que hacemos es honesto. Todo lo que hacemos en el programa es de verdad. Hay competición sana, amor de familia. Estamos acostumbrados a una televisión que, en ocasiones, es todo postureo y artificio, pues 'La casa de los retos' es un formato verdadero.

–Cuesta ver en la televisión un programa similar a 'La casa de los retos'.

–Ni en las cadenas infantiles ni generalistas. Me da mucha pena. Estoy encantado de ser la voz cantante de un programa de entretenimiento familiar e infantil, pero me gustaría que se tomase más en serio este tipo de televisión. Me encantaría que en Telecinco, por ejemplo, repitieran 'La casa de los retos' u ofrecieran los mejores momentos un sábado por la mañana. Un programa como éste tiene cabida fuera de un canal infantil, sin saber yo nada de programación (risas).

–¿En Telecinco funcionaría este programa?

–Tendría más nivel de aceptación porque hay muchos adultos que no pasan por Boing. Los niños y los padres saben en qué canal lo tienen guardado, aunque se entiende que es un programa para niños. A los mayores se les olvida que hay contenidos para niños que también pueden disfrutar los adultos. Por supuesto que funcionaría en Telecinco, porque muchos espectadores se lo encontrarían haciendo 'zapping'.

–El 'Grand Prix' en TVE demostró que ese entretenimiento familiar puede funcionar en televisión.

–El 'Grand Prix' es un programa que se puede comparar con el nuestro. En el de TVE juegan adultos pero está destinado para que lo puede ver toda la familia. Ha funcionado y es un éxito. Eso sí, 'La casa de los retos' es más divertida (risas).