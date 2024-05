Termina el juicio contra Daniel Sancho: la sentencia se conocerá el 29 de agosto

Este jueves, 2 de mayo, ha quedado visto para sentencia el juicio contra Daniel Sancho por el presunto asesinato de Edwin Arrieta en Tailandia. Aunque el final del proceso se ha adelantado ligeramente (se esperaba que terminara este viernes), el veredicto no se conocerá hasta el 29 de agosto, también jueves, a las 10 de la mañana, hora local. Durante este tiempo, el tribunal deberá deliberar sobre si hubo premeditación en el crimen del cirujano colombiano, lo que podría acarrear al acusado la pena de muerte, o si se debió a un accidente fortuito en defensa propia ante un intento de violación por parte de la víctima.

Ambas partes han salido satisfechas con el proceso después de las doce sesiones en las que finalmente han declarado muchos menos testigos de los esperados, incluido Rodolfo Sancho, padre de Daniel, que renunció a testificar para poder estar presente durante la declaración de su hijo que duró siete horas, cuatro el pasado martes, cuando respondió a preguntas de su abogado, y otras tres el miércoles, en las que se enfrentó al duro interrogatorio de la Fiscalía y de la coacusación.

Así, este jueves, ha finalizado el juicio con el alegato final de Daniel que ha empleado 45 minutos para reiterar que «no se declara culpable» de la muerte de Arrieta ya que «solo trataba de protegerse de Edwin», según ha explicado la representación legal de la familia Arrieta. En la misma línea, ha defendido que el médico llegó incluso a amenazarle «con matar a su novia», ha añadido. Lo que sí que ha reconocido es que cortó el cuerpo y lo ocultó, un comportamiento que desde su defensa han justificados por el estado de «shock» y de «disociación» del chef español. Daniel también ha admitido que Edwin le dio dinero, razón en la que la acusación encuentra el móvil económico que habría llevado a la premeditación y a la comisión del crimen.

En el alegato, el acusado también ha pedido disculpas, algo que desde su entorno explican que ha hecho en reiteradas ocasiones ante las afirmaciones que hablan de frialdad o de falta de arrepentimiento. El abogado Marcos García Montes, representante legal español de la defensa, relataba este jueves en 'La mirada crítica' de Telecinco que, «Daniel ha pedido perdón a la familia y ha explicado las pruebas en el juicio. Creemos que Daniel se enfrenta a una pena de seis u ocho años y el tercio de prisión podría volver a España».

Palabras de Rodolfo Sancho

Unas acusaciones de falta de empatía y de frialdad que le han hecho también a su padre y que el actor ha querido desmentir rotundamente. «Solo quiero comentar una cosa, que no sé por qué hay gente que está diciendo que soy inhumano, que nunca he dicho que sentía nada por la familia, que no he presentado mis condolencias», ha dicho a la salida de la corte provincial de Samui. «Es una absoluta mentira», ha reprochado, al tiempo que ha afirmado que «lo primero que hice cuando saltó todo esto fue efectivamente eso, y la gente que lo sabe, lo sabe. Y los que no, no se han informado bien», ha terminado.

El pasado mes de agosto trascendía el mensaje que el actor enviaba a la hermana de la víctima, Darling Arrieta: «Hola, Darling. ¿Cómo estáis? Soy Rodolfo Sancho, el padre de Daniel Sancho. Lamento mucho lo sucedido con tu hermano», comenzaba. «Pienso que tuvo que haber tenido un trastorno. Disculpa, somos dos familias destruidas. Lo siento», continuaba. Un mes después, en septiembre, el hijo de Sancho Gracia reiteraba a través de la agencia EFE el pésame transmitiendo a la familia Arrieta su «más sentido pésame y condolencias».