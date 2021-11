Tamara Falcó: «Yo también soy una mujer luchadora»

¿Una figura pública que ponga en valor el papel de la familia? Nadie mejor que Tamara Falcó para cumplir con ese objetivo. Por esa razón, la diseñadora y colaboradora de televisión fue escogida como madrina para la presentación del libro 'Familias sin filtro.15 preguntas para 15 mujeres' (CEU Ediciones), cuya recaudación se destinará íntegramente a la fundación El Sueño de Vicky, cuya finalidad es sufragar la investigación del cáncer infantil.

La obra, que se podrá adquirir desde el próximo 15 de mayo por 25 euros y cuyo prólogo está escrito por Irene Villa, es un compendio de «testimonios muy particulares. Mujeres que que han tenido dificultades, pero han sabido aceptarlas gracias al apoyo de sus familias», comentó la hija de Isabel Preysler en un escenario tan excepcional como el Teatro Real. Entre ellas están Fiona Ferrer, Natalia de la Vega, Cristina Oria o Marian Rojas.

La edición de este libro tuvo lugar durante el confinamiento, «en el que todos hemos sufrido muchísimo por el miedo. Yo perdí a mi padre en las primeras semanas y eso marcó bastante el resto de la cuarentena. Yo también soy una mujer luchadora», explicó Falcó visiblemente emocionada y con la voz entrecortada.

Sin planes de boda

La marquesa de Griñón se recompuso para compartir la historia de superación de «otra mujer ejemplar»: su abuela materna. «La madre de mi madre nació en el campo y se mudó a Filipinas, donde conoció a mi abuelo y se enamoró locamente. Vivió la Segunda Guerra Mundial y tuvo seis hijos», narró con una gran sonrisa sobre su referente en la vida «por su amor y fe inquebrantable». «Es muy asiática, guarda la distancia pero te da un abrazo cuando hace falta», contó de su abuela, que este año sopló 98 velas. «Gracias a ella tuve la suerte de convertirme -al catolicismo-», recalcó antes de hablar de otra persona muy importante de su entorno, el empresario Iñigo Onieva.

Poco dada a hablar de su vida privada, sorprendió al no mostrar ningún reparo al responder a todas las cuestiones que le plantearon sobre su pareja desde hace siete meses, tiempo que no considera suficiente como para darse el sí, quiero. «Es muy pronto. Nos estamos conociendo aún», dijo antes de añadir que está «muy contenta». «Es una persona muy familiar, incluso más que yo. Para él la familia es lo más importante y también para mí», añadió mientras era rodeada por un numeroso grupo de cámaras. Precisamente por su fama pensaba que Onieva saldría «pitando», confesó entre risas. Sin embargo,«de momento no ha salido corriendo».

Ni boda ni hijos, «es pronto para esas cosas. Hoy lo que me emociona es mi curso de cocina Cordon bleau», incidió la ganadora de la cuarta edición de 'MasterChef Celebrity', concurso que la dio a conocer al gran público y gracias al que descubrió su pasión por los fogones, que comparte con Onieva.